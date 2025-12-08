श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: केवल 36 मिनट में दिल्ली-जयपुर से पहुंच जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी; जानें हेलीकॉप्टर का किराया

बुक योअर हेलीकॉप्टर के फाउंडर मनीष कुमार सुनारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली व जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में करीब 36 मिनट का समय वहीं पिनान से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि अगले एक से दो दिन में मेहंदीपुर बालाजी हेलीकॉप्टर सेवा का किराया तय किया जाएगा। उनका कहना है कि वैसे दिल्ली और जयपुर से प्रति यात्री किराया लगभग 70 हजार रुपए और पिनान से करीब 20 हजार रुपए रहने की उम्मीद है।