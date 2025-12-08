श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: केवल 36 मिनट में दिल्ली-जयपुर से पहुंच जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी; जानें हेलीकॉप्टर का किराया

Photo- Patrika
Mehandipur Balaji Helicopter Service : प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के तहत श्रद्धालु दिल्ली, जयपुर और दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे (पीनान रेस्ट एरिया) से मेहंदीपुर बालाजी तक की यात्रा कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा दौसा जिला प्रशासन एवं पर्यटन मंत्रालय के आग्रह पर शुरू की गई है।
5 श्रद्धालुओं को लेकर पहली उड़ान सेवा सोमवार सुबह 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी के मीन भगवान उतरी, जहां दौसा जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, महवा विधायक राजेन्द्र मीणा, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकडा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 यात्री यात्रा कर सकेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम एक सप्ताह पहले कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करानी होगी।
जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। भविष्य में जल्द ही दौसा जिले के अन्य पर्यटन स्थल जैसे आभानेरी आदि को भी हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा।
मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए यूपी, हरियाणा, एमपी, दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई है। जहां से आसानी से मेहंदीपुर बालाजी आया जा सकता है। सड़क मार्ग से भी यहां के लिए आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है।
बुक योअर हेलीकॉप्टर के फाउंडर मनीष कुमार सुनारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली व जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में करीब 36 मिनट का समय वहीं पिनान से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि अगले एक से दो दिन में मेहंदीपुर बालाजी हेलीकॉप्टर सेवा का किराया तय किया जाएगा। उनका कहना है कि वैसे दिल्ली और जयपुर से प्रति यात्री किराया लगभग 70 हजार रुपए और पिनान से करीब 20 हजार रुपए रहने की उम्मीद है।
30 वर्षीय मनीष सुनारी ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी हेलीकॉप्टर सेवा की कमान 24 वर्षीय युवा हेलीकॉप्टर पायलट कैप्टन अभय सिंह गुर्जर के पास रहेगी। अभय सिंह देश के सबसे कम उम्र के सिविल हेलीकॉप्टर पायलट और गुर्जर समुदाय के पहले सिविलियन हेलीकॉप्टर पायलट हैं।
अभय के परिवार का भी विमानन क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। उनके पिता उत्तराखंड के चारधाम, कैलाश मानसरोवर और केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के अनुभवी प्रबंधकों में गिने जाते हैं, जबकि उनके बड़े भाई साउथ अफ्रीका में पायलट प्रशिक्षण ले रहे हैं।
अभय सिंह गुर्जर ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि जहां मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी कर्मस्थली बनी है। अपने जिले के लिए बेहतरीन कार्य कर सकूं, इसके लिए मैं जिला प्रशासन दौसा एवं राजस्थान पर्यटन मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं।
कंपनी के फाउंडर मनीष सुनारी अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के सुनारी गांव के और अभय सिंह गुर्जर सिकराय तहसील के धूलकोट गांव से ताल्लुक रखते हैं। दोनों युवा साथियों ने सरकारी नौकरी छोड़कर स्वयं की हेलीकॉप्टर कंपनी स्थापित की है, जो वर्तमान में 8 हेलीकॉप्टर और 2 प्राइवेट जेट ऑपरेट कर रही है।
