राजस्थान में रिश्ते हुए शर्मसार; बेटे पर मां से बलात्कार का संगीन आरोप, पिता ने दर्ज कराई FIR

(Patrika Photo)
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के एक गांव में एक महिला ने अपने ही बेटे पर बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगाया है।
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि, जिस बेटे पर यह जघन्य आरोप लगा है, वह आदतन नशेड़ी है। वारदात के समय भी वह नशे में धुत था। पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है।
घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने कमरे में अकेली सो रही थी। इसी दौरान बेटा कमरे में आया और घिनौना कृत्य कर भाग गया। जानकारी मिलते ही पीड़िता के पति ने तुरंत थाने जाकर अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस उपाधीक्षक दिलीप मीणा ने बताया कि महिला के पति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता का मेडिकल करा लिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर परिस्थितियों की जांच की। मामले की जांच संबंधित थाना अधिकारी कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग