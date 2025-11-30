Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के रूप में दौसावासियों को दिल्ली व जयपुर के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है। रात को जयपुर की ओर जाने के लिए ट्रेन सुविधाजनक रहेगी। वहीं, दिल्ली की ओर पढ़ाई, नौकरी व व्यापार के लिए जाने वाले लोगों को इस ट्रेन से खासा लाभ मिलेगा। अभी सुबह दिल्ली की ओर जाने के लिए यात्री आश्रम ट्रेन पर निर्भर रहते हैं, जिसका सुबह 5:21 बजे दौसा पहुंचने का समय है। यात्रियों के सामने टिकट और सीट के लिए मारामारी रहती है। वहीं दिल्ली से शाम को 5:35 बजे डबल डेकर ट्रेन निकलने के बाद रात 9:20 बजे मंडोर ट्रेन ही विकल्प थी, लेकिन अब एक ओर ट्रेन मिल जाएगी।