Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। फोटो: पत्रिका
दौसा। शकूरबस्ती(दिल्ली)-जैसलमेर के बीच नई प्रतिदिन सुपरफास्ट रेलसेवा का आगाज हो गया है। जैसलमेर स्टेशन से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन 1 दिसम्बर से होगा। रेल मंत्री ने नई ट्रेन का नाम स्वर्णनगरी एक्सप्रेस रखने की भी घोषणा की है। इस ट्रेन के दौसा रेलवे स्टेशन पर ठहराव से लोगों को दिल्ली-जयपुर सहित कई शहरों में आवागमन के लिए नया विकल्प मिला है।
नई नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2025 से प्रतिदिन 17.10 बजे शकूरबस्ती से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 दिसंबर से प्रतिदिन 17.00 बजे जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।
स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के रूप में दौसावासियों को दिल्ली व जयपुर के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है। रात को जयपुर की ओर जाने के लिए ट्रेन सुविधाजनक रहेगी। वहीं, दिल्ली की ओर पढ़ाई, नौकरी व व्यापार के लिए जाने वाले लोगों को इस ट्रेन से खासा लाभ मिलेगा। अभी सुबह दिल्ली की ओर जाने के लिए यात्री आश्रम ट्रेन पर निर्भर रहते हैं, जिसका सुबह 5:21 बजे दौसा पहुंचने का समय है। यात्रियों के सामने टिकट और सीट के लिए मारामारी रहती है। वहीं दिल्ली से शाम को 5:35 बजे डबल डेकर ट्रेन निकलने के बाद रात 9:20 बजे मंडोर ट्रेन ही विकल्प थी, लेकिन अब एक ओर ट्रेन मिल जाएगी।
इस ट्रेन का ठहराव बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर नहीं किया गया। इससे बांदीकुई क्षेत्र के लोगों में निराशा है। हालांकि सांसद मुरारीलाल मीना ने कहा कि वे रेलमंत्री से मिलकर बांदीकुई में ठहराव शुरू कराने का प्रयास करेंगे।
शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से 5.54 बजे व अलवर से 8 बजकर 6 मिनट पर चलकर दौसा स्टेशन पर रात 9 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी तथा दो मिनट ठहराव के बाद 9.12 बजे जयपुर की ओर रवाना हो जाएगी। जयपुर यह ट्रेन 10.30 बजे पहुंचेगी। इसी तरह जैसलमेर-शकूरबस्ती एक्सप्रेस जयपुर से देर रात 3.30 बजे रवाना होकर दौसा सुबह 4.14 बजे पहुंचेगी। अलवर में 5.29 और दिल्ली कैंट 8.35 बजे पहुंचेगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन मार्ग में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, ओसियां, मरवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 01 फर्स्ट एसी, 01 सेकंड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 सामान्य श्रेणी, 01 गार्ड डिब्बा और 01 पावरकार शामिल हैं।
