Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

Swarn Nagari Express: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के रूप में दौसावासियों को दिल्ली व जयपुर के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 30, 2025

swarn-nagri-express

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस। फोटो: पत्रिका

दौसा। शकूरबस्ती(दिल्ली)-जैसलमेर के बीच नई प्रतिदिन सुपरफास्ट रेलसेवा का आगाज हो गया है। जैसलमेर स्टेशन से उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन 1 दिसम्बर से होगा। रेल मंत्री ने नई ट्रेन का नाम स्वर्णनगरी एक्सप्रेस रखने की भी घोषणा की है। इस ट्रेन के दौसा रेलवे स्टेशन पर ठहराव से लोगों को दिल्ली-जयपुर सहित कई शहरों में आवागमन के लिए नया विकल्प मिला है।

नई नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249 शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2025 से प्रतिदिन 17.10 बजे शकूरबस्ती से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 12250 जैसलमेर-शकूरबस्ती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 दिसंबर से प्रतिदिन 17.00 बजे जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

दिल्ली-जयपुर के लिए बेहतर विकल्प

स्वर्णनगरी एक्सप्रेस के रूप में दौसावासियों को दिल्ली व जयपुर के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है। रात को जयपुर की ओर जाने के लिए ट्रेन सुविधाजनक रहेगी। वहीं, दिल्ली की ओर पढ़ाई, नौकरी व व्यापार के लिए जाने वाले लोगों को इस ट्रेन से खासा लाभ मिलेगा। अभी सुबह दिल्ली की ओर जाने के लिए यात्री आश्रम ट्रेन पर निर्भर रहते हैं, जिसका सुबह 5:21 बजे दौसा पहुंचने का समय है। यात्रियों के सामने टिकट और सीट के लिए मारामारी रहती है। वहीं दिल्ली से शाम को 5:35 बजे डबल डेकर ट्रेन निकलने के बाद रात 9:20 बजे मंडोर ट्रेन ही विकल्प थी, लेकिन अब एक ओर ट्रेन मिल जाएगी।

बांदीकुई की उपेक्षा

इस ट्रेन का ठहराव बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर नहीं किया गया। इससे बांदीकुई क्षेत्र के लोगों में निराशा है। हालांकि सांसद मुरारीलाल मीना ने कहा कि वे रेलमंत्री से मिलकर बांदीकुई में ठहराव शुरू कराने का प्रयास करेंगे।

Swarn Nagri Express Timing: ये रहेगा समय

शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से 5.54 बजे व अलवर से 8 बजकर 6 मिनट पर चलकर दौसा स्टेशन पर रात 9 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी तथा दो मिनट ठहराव के बाद 9.12 बजे जयपुर की ओर रवाना हो जाएगी। जयपुर यह ट्रेन 10.30 बजे पहुंचेगी। इसी तरह जैसलमेर-शकूरबस्ती एक्सप्रेस जयपुर से देर रात 3.30 बजे रवाना होकर दौसा सुबह 4.14 बजे पहुंचेगी। अलवर में 5.29 और दिल्ली कैंट 8.35 बजे पहुंचेगी।

Swarn Nagri Express Route इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन मार्ग में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, ओसियां, मरवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 01 फर्स्ट एसी, 01 सेकंड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 सामान्य श्रेणी, 01 गार्ड डिब्बा और 01 पावरकार शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का वादा, जैसलमेर से कई नई ट्रेनों का होगा आगाज; वंदे भारत स्लीपर भी चलेगी
जैसलमेर
Railway-Minister-Ashwini-Vaishnav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

Bhandarej Paplaj Mata road
दौसा

Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Dausa Accident
दौसा

राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

दौसा

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

New-residential-colony
दौसा

Khap Panchayat: हरियाणा के लिए सुना था… राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, खाप पंचायत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

rajasthan-high-court-2
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.