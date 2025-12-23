Dausa: ट्रांसपोर्टेशन के बहाने 350 क्विंटल बाजरे से भरा ट्रक लेकर फरार हुए दो आरोपी, पुलिस ने कोटपूतली में दबोचा

बाजरे से भरे ट्रक के साथ दोनों आरोपी। फोटो: पत्रिका
Dausa News: दौसा शहर की एक व्यापारिक फर्म से ट्रांसपोर्टेशन के बहाने ट्रक में बाजरा भरकर गुजरात जाने की बजाय फरार हुए दो आरोपियों को पुलिस थाना कोतवाली व साइबर सेल दौसा की संयुक्त टीम ने कोटपूतली में दबोच लिया। साथ ही बाजरे से भरे ट्रक को भी बरामद कर लिया।
थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि राजा कॉलोनी निवासी मनोज नाटाणी ने मामला दर्ज कराया कि उनकी औद्योगिक क्षेत्र सोमनाथ नगर स्थित फर्म सुनील इंडस्ट्रीज से गुजरात के सुरेन्द्रनगर में बाजार भेजने के लिए दौसा-अलवर ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से ट्रक मंगवाया। ट्रक में 700 कट्टे 30 किलो व 280 कट्टे 50 किलो की पैकिंग सहित करीब 350 क्विंटल माल लोड किया गया।
5 दिसंबर की शाम फैक्ट्री से ट्रक निकलने के दौरान चालक से पहचान पत्र मांगा तो उसने अशोक कुमार सैनी के नाम से पैन कार्ड दिया। इसके बाद से चालक का मोबाइल बंद आने लगा और माल गंतव्य तक नहीं पहुंचा। इस पर पुलिस ने ओपन सोर्स, तकनीकी संसाधनों, पारंपरिक पुलिसिंग व गोपनीय सूचनाओं का समन्वय कर आरोपियों के ठिकानों का पता लगाया।
कई जगहों पर दबिश देने के बाद माल लेकर फरार हुए आरोपी ओमशिव उर्फ ओमी गुर्जर निवासी पूतली व जयवीर उर्फ गोलू कुम्हार निवासी बुचाहेड़ा बड़ाबास मोहल्ला निवासी कोटपूतली को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी किया गया संपूर्ण माल व ट्रक बरामद किया गया। प्रकरण के खुलासे में साइबर सेल के हैड कांस्टेबल अजयसिंह परेवा व कांस्टेबल दिनेश राठी की विशेष भूमिका रही।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में कम भाड़े का लालच देकर माल भरते हैं। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टोल नाकों से बचते हुए माल को अन्य राज्यों में ले जाकर कम दामों पर बेच देते थे। बाद में वाहन पर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर फिर से ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर देते थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व की वारदातों का पता लगाने में जुटी है।
आरोपी ओमशिव गुर्जर निवासी पूतली थाना कोटपूतली के खिलाफ पूर्व में भी तीन मुकदमे दर्ज हैं। कोटपूतली, हरियाणा के मुरथल व ब्यावर के रायपुर पुलिस थाने में इसी साल विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं।
पुलिस ने चुराए गए 350 क्विंटल बाजरे की कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकते हुए प्रेसनोट जारी किया है। वहीं व्यापारियों से बातचीत में बाजार भाव के हिसाब से आंकलन करने पर माल करीब 10 लाख रुपए के आसपास का बताया गया। वहीं पुलिस ने बरामद ट्रक को भी करीब 25 लाख का बताया है।
