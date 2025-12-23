Dausa: ट्रांसपोर्टेशन के बहाने 350 क्विंटल बाजरे से भरा ट्रक लेकर फरार हुए दो आरोपी, पुलिस ने कोटपूतली में दबोचा

पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में कम भाड़े का लालच देकर माल भरते हैं। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टोल नाकों से बचते हुए माल को अन्य राज्यों में ले जाकर कम दामों पर बेच देते थे। बाद में वाहन पर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर फिर से ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर देते थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व की वारदातों का पता लगाने में जुटी है।