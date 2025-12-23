झुंझुनूं में गैंगवार के मुख्य आरोपी ने दौसा कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस छावनी में बदला कोर्ट परिसर

दौसा। झुंझुनूं में दस दिन पूर्व हुई गैंगवार के मामले के मुख्य आरोपी श्रवण भादवासी ने मंगलवार को दौसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कोर्ट से पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल ले जाया गया और झुंझुनूं पुलिस को सूचना दी गई। झुंझुनूं से पुलिस टीम आकर आरोपी को गिरफ्तार करेगी। गत 12 दिसंबर को झुंझुनूं जिले में सीकर बॉर्डर के समीप रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी गैंग के बीच फायरिंग हुई थी।