दौसा

झुंझुनूं में गैंगवार के मुख्य आरोपी ने दौसा कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस छावनी में बदला कोर्ट परिसर

Jhunjhunu Gang War Update: झुंझुनूं में दस दिन पूर्व हुई गैंगवार के मामले के मुख्य आरोपी श्रवण भादवासी ने मंगलवार को दौसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

दौसा



kamlesh sharma

Dec 23, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

दौसा। झुंझुनूं में दस दिन पूर्व हुई गैंगवार के मामले के मुख्य आरोपी श्रवण भादवासी ने मंगलवार को दौसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कोर्ट से पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल ले जाया गया और झुंझुनूं पुलिस को सूचना दी गई। झुंझुनूं से पुलिस टीम आकर आरोपी को गिरफ्तार करेगी। गत 12 दिसंबर को झुंझुनूं जिले में सीकर बॉर्डर के समीप रविंद्र कटेवा और श्रवण भादवासी गैंग के बीच फायरिंग हुई थी।

इसमें हिस्ट्रीशीटर कृष्णकांत उर्फ गोलू स्वामी सहित दो जनों की मौत हो गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी श्रवण भादवासी घटना के बाद से फरार था। श्रवण पर हिस्ट्रीशीटर रविन्द्र कटेवा की सुपारी देकर हत्या करवाने की साजिश रखने का भी आरोप है। श्रवण व रविन्द्र के बीच बेशकीमती 24 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर रंजिश चल रही है। झुंझुनूं में गैंगवार के बाद श्रवण के फरार होने पर पुलिस ने पचास हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

रविन्द्र गैंग से बताया जान का खतरा

कोर्ट में पत्रकारों के सवालों पर आरोपी श्रवण ने बताया कि उसे रविंद्र कटेवा और उसकी गैंग से जान का खतरा था। साथ ही यह भी डर था कि यदि पुलिस उसे पकड़ती तो एनकाउंटर भी कर सकती थी। ऐसे में उसने कोर्ट में सरेंडर किया। घटना में बेवजह उसका नाम आने के कारण वह फरार हो गया था।

पुलिस छावनी में बदला कोर्ट परिसर

50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर श्रवण भादवासी के न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दौसा में सरेंडर करने की सूचना मिली तो दौसा पुलिस सक्रिय हो गई और पूरा न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल कोर्ट में तैनात किया गया। सरेंडर के बाद आरोपी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट से मेडिकल कराने अस्पताल ले जाया गया।

