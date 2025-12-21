दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन, महंत ने सोने के चोले का टीका लगाया

मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंडितों ने स्वस्तिवाचन किया। सिद्धपीठ के महंत डॉ. नरेशपुरी महाराज ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बालाजी मंदिर के गर्भगृह के सामने बैठकर विशेष पूजा-अर्चना की। महंत के सान्निध्य में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा संपन्न कराई।