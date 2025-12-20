Dausa : दो माह की मासूम को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, परिवार में मचा कोहराम

फोटो पत्रिका नेटवर्क
दौसा। मंडावर थाने इलाके के हल्देना निवासी एक मां ने अपनी दो माह की बेटी के साथ शनिवार दोपहर मालगाड़ी के आगे आकर जान दे दी। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत की खबर मिलते ही ससुराल सहित विवाहिता के पीहर में कोहराम मच गया।
वहीं देर शाम महिला के पिता कंवरपाल मीना निवासी गगवाना ने मृतका के पति भगवान सहाय व एक अन्य प्रीतम के खिलाफ मारपीट व प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है।
स्टेशन मास्टर रामप्रसाद मीणा व थाना पुलिस ने बताया कि गीता (25) पत्नी भगवानसहाय मीणा ने 2 माह की बेटी हर्षिता के साथ शनिवार दोपहर बांदीकुई की ओर जा रही मालगाड़ी के आगे कूद गई।
इससे महिला व बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के क्षत-विक्षत शव का राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
इधर, मां-बेटी की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। महिला का विवाह करीब 2 वर्ष पूर्व हुआ था। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया गृह क्लेश का मामला लग रहा है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग