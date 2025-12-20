Dausa : दो माह की मासूम को गोद में लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, परिवार में मचा कोहराम

दौसा। मंडावर थाने इलाके के हल्देना निवासी एक मां ने अपनी दो माह की बेटी के साथ शनिवार दोपहर मालगाड़ी के आगे आकर जान दे दी। इस दर्दनाक हादसे में मां-बेटी की मौत की खबर मिलते ही ससुराल सहित विवाहिता के पीहर में कोहराम मच गया।