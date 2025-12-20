20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Crime News: बारां जिले के भंवरगढ़ क्षेत्र में गेहूं सही नहीं पीसने की मामूली शिकायत ने हिंसक रूप ले लिया और एक वृद्ध की जान चली गई। इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

Rajasthan-Police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Murder Case: भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के कुंदा गांव में 9 दिसंबर को मारपीट में घायल वृद्ध चौथमल बागड़ी मोगिया की इलाज के दौरान 14 दिसंबर को मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान खान उर्फ टीपू को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

यह है मामला

थाना प्रभारी गोपी लाल आर्य ने बताया कि 14 दिसंबर को मृतक चौथमल के पुत्र ओमप्रकाश बागड़ी मोगिया ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसके पिता 9 दिसंबर को गांव के सलमान खान उर्फ टीपू मुसलमान की चक्की पर गेहूं पिसवाने गए थे। सलमान ने गेहूं सही नहीं पीसे।

इसकी शिकायत करने पर टीपू ने चौथमल से मारपीट कर दी, इससे वह बेहोश हो गए। बाद में कोटा में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में गहनता से अनुसंधान कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष टीम में थाना प्रभारी गोपी लाल आर्य, हेड कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार, खेत सिंह भाटी, नानूराम शामिल रहे।

बागड़ी मोगिया समाज ने जताया था विरोध

गत रविवार को जैसे ही एंबुलेंस भंवरगढ़ कस्बे में पहुंची तो बागड़ी मोगिया समाज के लोग भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने घटना को लेकर विरोध जताया था। हालांकि बाद में थाना प्रभारी की समझाइश के बाद वह वापस लौट गए थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप
पाली
CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 01:03 pm

Published on:

20 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों को कहना है कि यदि इसी तरह बेरोकटोक पेड़ों की कटाई होती रहेगी, तो एक दिन ना ही जंगल बचेगे और न ही वन्यजीव बचेंगे।

सरकार जंगलो को बचाने के लिए करोड़ों खर्च कर लोगों में जागरुकता लाने का जतन कर रही है, वहीं दूसरी और यहां हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की चुप्पी सवालिया निशान खड़े कर रही है। जब-जब भी उक्त अवैध कटाई का मामला समाचारों के माध्यम से सामने आता है, तब लोगों में उम्मीद जगती है कि अब जिम्मेदार विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
बारां

आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए अटरू थाने के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपा गया है।

थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।
बारां

जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि पूर्व में भी 14 मई को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था। उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि उस समय भी कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच एजेंसियों द्वारा जांच करवाई गई थी।

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया।
बारां

राजस्थान के इन जिलों में सिक्कों का चलन बंद, जानें क्या है RBI की गाइडलाइन ?

coin
बारां

Baran Murder: बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कान काटकर निकाली आंख, इस बात से था नाराज

Baran-Murder-Update
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.