Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Murder Case: भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के कुंदा गांव में 9 दिसंबर को मारपीट में घायल वृद्ध चौथमल बागड़ी मोगिया की इलाज के दौरान 14 दिसंबर को मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान खान उर्फ टीपू को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
थाना प्रभारी गोपी लाल आर्य ने बताया कि 14 दिसंबर को मृतक चौथमल के पुत्र ओमप्रकाश बागड़ी मोगिया ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसके पिता 9 दिसंबर को गांव के सलमान खान उर्फ टीपू मुसलमान की चक्की पर गेहूं पिसवाने गए थे। सलमान ने गेहूं सही नहीं पीसे।
इसकी शिकायत करने पर टीपू ने चौथमल से मारपीट कर दी, इससे वह बेहोश हो गए। बाद में कोटा में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में गहनता से अनुसंधान कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष टीम में थाना प्रभारी गोपी लाल आर्य, हेड कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार, खेत सिंह भाटी, नानूराम शामिल रहे।
गत रविवार को जैसे ही एंबुलेंस भंवरगढ़ कस्बे में पहुंची तो बागड़ी मोगिया समाज के लोग भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने घटना को लेकर विरोध जताया था। हालांकि बाद में थाना प्रभारी की समझाइश के बाद वह वापस लौट गए थे।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग