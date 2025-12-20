Baran Murder: गेहूं सही नहीं पीसने की शिकायत की तो कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

इसकी शिकायत करने पर टीपू ने चौथमल से मारपीट कर दी, इससे वह बेहोश हो गए। बाद में कोटा में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में गहनता से अनुसंधान कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।