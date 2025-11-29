Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

आपसी सहमति के बाद विवादित स्थान पर रास्ता खोल दिया गया। स्थानीय लोगों ने कुछ स्थानों पर तारबंदी सहित अन्य अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताते हुए निर्माण कार्य का समर्थन किया। विवाद समाप्त हो जाने से भांडारेज से पपलाज माता तक बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर अब तेजी से निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।