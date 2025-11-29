Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

जेसीबी से रास्ते को सुचारू करता दल। फोटो- पत्रिका
Road Construction Work In Dausa: भांडारेज। तहसील मुख्यालय से पपलाज माता तक 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सड़क मार्ग में भगलाई-रामसिंहपुरा के बीच स्थित आम रास्ते का पुराना विवाद आखिरकार पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। काफी समय से चल रहे इस विवाद के कारण सड़क निर्माण कार्य लगातार बाधित हो रहा था।
पिछले कुछ महीनों से निर्माण एजेंसी और सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्य रोकना पड़ा था, जिससे विभाग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता फूलचंद मीणा ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में मार्ग को सुचारू करने की कार्रवाई शुरू की गई।
आपसी सहमति के बाद विवादित स्थान पर रास्ता खोल दिया गया। स्थानीय लोगों ने कुछ स्थानों पर तारबंदी सहित अन्य अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताते हुए निर्माण कार्य का समर्थन किया। विवाद समाप्त हो जाने से भांडारेज से पपलाज माता तक बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर अब तेजी से निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।
इधर, प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए थे। पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति के चलते मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया और सड़क मार्ग निकाल दिया गया। मौके पर सहायक अभियंता ममता मीणा, निर्माण एजेंसी के संवेदक तथा पापड़दा थाना पुलिस मौजूद रही।
