Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

भांडारेज क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर चल रहा पुराना विवाद आखिरकार खत्म हो गया। रास्ता खुलते ही 18 करोड़ रुपए की सड़क का काम बिना रुकावट दोबारा शुरू हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

Bhandarej Paplaj Mata road

जेसीबी से रास्ते को सुचारू करता दल। फोटो- पत्रिका

Road Construction Work In Dausa: भांडारेज। तहसील मुख्यालय से पपलाज माता तक 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सड़क मार्ग में भगलाई-रामसिंहपुरा के बीच स्थित आम रास्ते का पुराना विवाद आखिरकार पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। काफी समय से चल रहे इस विवाद के कारण सड़क निर्माण कार्य लगातार बाधित हो रहा था।

पिछले कुछ महीनों से निर्माण एजेंसी और सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्य रोकना पड़ा था, जिससे विभाग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता फूलचंद मीणा ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में मार्ग को सुचारू करने की कार्रवाई शुरू की गई।

निर्माण कार्य का समर्थन

आपसी सहमति के बाद विवादित स्थान पर रास्ता खोल दिया गया। स्थानीय लोगों ने कुछ स्थानों पर तारबंदी सहित अन्य अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताते हुए निर्माण कार्य का समर्थन किया। विवाद समाप्त हो जाने से भांडारेज से पपलाज माता तक बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर अब तेजी से निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

यह वीडियो भी देखें

ये रहे मौजूद

इधर, प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकत्रित हो गए थे। पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति के चलते मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया और सड़क मार्ग निकाल दिया गया। मौके पर सहायक अभियंता ममता मीणा, निर्माण एजेंसी के संवेदक तथा पापड़दा थाना पुलिस मौजूद रही।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी
श्री गंगानगर
pankaj sindhi love story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

29 Nov 2025 05:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Dausa Accident
दौसा

राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

दौसा

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

New-residential-colony
दौसा

Khap Panchayat: हरियाणा के लिए सुना था… राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, खाप पंचायत पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

rajasthan-high-court-2
दौसा

Rajasthan: लोकार्पण-शिलान्यास समारोहों में नहीं बुलाने से सांसद मुरारीलाल मीना नाराज, दौसा MLA भी उठा चुके मुद्दा

Dausa-MP-Murarilal-Meena-
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.