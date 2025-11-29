Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

डुगरावता की एक महिला बेटे की शादी का भात न्योतने जाते वक्त सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत होने से शादी का घर मातम में बदल गया।

दौसा

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

Dausa Accident

मृतक कैलाशी देवी। फाइल फोटो- पत्रिका

Road Accident In Dausa डुगरावता (लवाण)। ग्राम पंचायत डुगरावता से अपने पीहर कोलीवाड़ा के सरपुरा गांव में बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही महिला सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बाद में जयपुर एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

महिला कैलाशी देवी (36) बाइक से अपने पति सीताराम सिसोदिया के साथ सरपुरा की ओर जा रही थी। बनियाना और डुगरावता के बीच सड़क पर बने गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों नीचे गिर पड़े, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

लंबे समय से क्षतिग्रस्त है सड़क

पति सीताराम ने बताया कि सड़क लंबे समय से खस्ताहाल है और बीच में अचानक आए गड्ढे के कारण यह हादसा हुआ। सूचना पर पीहर पक्ष भी जिला अस्पताल पहुंचा। यह सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और कई बार लोग घायल हो चुके हैं। सरपंच रोशनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ।

परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

परिजनों के अनुसार बेटे की शादी 30 नवंबर को तय थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। मेहमान पहुंच चुके थे, घर सज चुका था और शादी का उत्साह बना हुआ था। बारात तूंगा के रामसर में ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरा माहौल गमगीन हो गया और शादी भी स्थगित कर दी गई। कस्बे के बाजार भी शोक में बंद रहे। शव घर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां के शव को देख बेटा बेसुध हो गया।

उदयपुर-चितौड़गढ़ हाईवे पर भीषण हादसा: पिता-बेटी की मौके पर हुई मौत, मां गंभीर घायल
उदयपुर
Udaipur accident death

Updated on:

29 Nov 2025 04:22 pm

Published on:

29 Nov 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

