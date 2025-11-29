Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

परिजनों के अनुसार बेटे की शादी 30 नवंबर को तय थी और घर में तैयारियां चल रही थीं। मेहमान पहुंच चुके थे, घर सज चुका था और शादी का उत्साह बना हुआ था। बारात तूंगा के रामसर में ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरा माहौल गमगीन हो गया और शादी भी स्थगित कर दी गई। कस्बे के बाजार भी शोक में बंद रहे। शव घर पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां के शव को देख बेटा बेसुध हो गया।