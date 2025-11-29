उदयपुर-चितौड़गढ़ हाईवे पर भीषण हादसा: पिता-बेटी की मौके पर हुई मौत, मां गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार, डबोक क्षेत्र के भोपा-मगरी निवासी 46 वर्षीय देवीलाल वसीटा अपनी पत्नी कला वसीटा और 11 वर्षीय बेटी देवासी वसीटा के साथ बाइक से भटेवर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ने पर ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देवीलाल और उनकी बेटी ट्रेलर के नीचे आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।