Jaipur Accident: बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने SIR ड्यूटी में लगी शिक्षिका को कुचला, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे किया जाम

जानकारी के मुताबिक उपखंड के सरस्वतीपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत लेवल-2 की शिक्षिका व एसआईआर कार्य में लगी सहायक बीएलओ फोरंता चौधरी (26) पुत्री जगदीश चौधरी निवासी कीरतपुरा बाइक से ड्यूटी पर जा रही थी। सुबह करीब 9.45 बजे डाबिच गुर्जरान के आगे मेड़ी वाले शिव मंदिर के समीप अचानक सामने से तेज रफ्तार में चाकसू की ओर जा रहे अवैध बजरी भरे ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद शिक्षिका बाइक सहित ट्रैक्टर के नीचे फंस गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर माधोराजपुरा एसडीएम राजेश कुमार मीणा, तहसीलदार तनु शर्मा, माधोराजपुरा थानाधिकारी चंद्रभान मौके पहुंचे।