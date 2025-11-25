Rajasthan: रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन के डिब्बों के बीच बने गैप से पटरी पर गिरी महिला, दर्दनाक मौत

मृतका सोनम। फोटो: पत्रिका
टोंक। राजस्थान के निवाई रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने सबको दहला दिया। पानी पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी महिला जब चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी वह दो कोचों के बीच बने गैप में फिसलकर पटरी पर गिर गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतका की पहचान सोनम (28) पत्नी राजवेन्द्र सिंह जाटव केन निवासी जरीला तहसील रूपबास थाना सदावल जिला भरतपुर के रूप में हुई है। सोनम स्वयं सहायता समूह के साथ कार्य करती थी और रविवार को समूह की अन्य महिलाओं के साथ जयपुर जा रही थी।
जीआरपी पुलिस के सत्यनारायण ने बताया कि रविवार शाम करीब 7:15 बजे बयाना से जयपुर की ओर जा रही ट्रेन निवाई स्टेशन पर रुकी। सोनम पानी पीने के लिए प्लेटफार्म पर उतरी। लेकिन ट्रेन रवाना हो चुकी थी। वह दूसरे कोच में चढ़ने में सफल तो हुई, पर अपने कोच की ओर बढ़ते समय दो कोचों के बीच फिसल गई। नीचे गिरने के बाद वह ट्रेन और पटरियों के बीच आ गई और बुरी तरह घायल हो गई।
कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही निवाई-वनस्थली स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच जीआरपी थाना निवाई द्वारा जारी है।
