Rajasthan: रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन के डिब्बों के बीच बने गैप से पटरी पर गिरी महिला, दर्दनाक मौत

जीआरपी पुलिस के सत्यनारायण ने बताया कि रविवार शाम करीब 7:15 बजे बयाना से जयपुर की ओर जा रही ट्रेन निवाई स्टेशन पर रुकी। सोनम पानी पीने के लिए प्लेटफार्म पर उतरी। लेकिन ट्रेन रवाना हो चुकी थी। वह दूसरे कोच में चढ़ने में सफल तो हुई, पर अपने कोच की ओर बढ़ते समय दो कोचों के बीच फिसल गई। नीचे गिरने के बाद वह ट्रेन और पटरियों के बीच आ गई और बुरी तरह घायल हो गई।