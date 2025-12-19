Rajasthan: एक साथ तीन भाइयों और भतीजे का उठा जनाजा… सभी के मुंह से सिर्फ एक सवाल- यह सब अचानक कैसे हो गया?

राज टॉकीज रोड स्थित विवेकानंद स्कूल के पीछे रहने वाला यह परिवार गुरुवार शाम कोटा में रिश्तेदारी में जन्मदिन की खुशियां मनाने निकला था। किसी को अंदेशा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। बूंदी के पास जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर सिलोर पुलिया के पास बजरी से भरा एक डंपर अचानक उनकी क्रेटा कार पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में तीनों भाई और भतीजा कार के भीतर ही दम तोड़ दिए, जबकि परिवार के एक सदस्य की किसी तरह जान बची।