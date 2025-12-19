Rajasthan Accident: 3 जनवरी को थी बेटी की शादी, पिता, 2 चाचा और भाई की मौत, परिवार में छाया मातम

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो-पत्रिका
टोंक। बूंदी जिले के सिलोर में हुए भीषण हादसे के बाद टोंक शहर के शार्गिद पेशा इलाके में मातम पसर गया। जैसे ही परिजनों को हादसे की सूचना मिली, वे तुरंत बूंदी के लिए रवाना हो गए। गली में सन्नाटा छा गया और पूरा इलाका शोकाकुल हो उठा।
सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी बूंदी के लिए निकल पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मोईनुद्दीन की बेटी की शादी 3 जनवरी 2026 को टोंक में तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हादसे का शिकार सभी लोग कोटा में मौसी के पोते की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।
जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर बूंदी के सिलोर पुलिया के पास बजरी से भरे एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पार कर दूसरी ओर जा गिरी। इसी दौरान ट्रेलर का टायर फट गया और वह भी डिवाइडर पार कर कार पर पलट गया।
ट्रेलर के नीचे दबने से कार में सवार टोंक के शार्गिद पेशा इलाके के निवासी तीन भाई, फरीदुद्दीन, अजीमुद्दीन और मोईनुद्दीन पुत्र समीउद्दीन तथा उनके भतीजे सेफूद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सेफूद्दीन के पिता वसीउद्दीन पुत्र समीउद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजनों ने बताया कि अजीमुद्दीन राजकीय विद्यालय में शिक्षक थे। फरीदुद्दीन, मोईनुद्दीन और सेफूद्दीन अन्य कार्यों से जुड़े थे, जबकि वसीउद्दीन सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। हादसे के बाद क्षेत्र के लोग और रिश्तेदार लगातार फोन कर जानकारी लेते रहे।
