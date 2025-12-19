Rajasthan Accident: 3 जनवरी को थी बेटी की शादी, पिता, 2 चाचा और भाई की मौत, परिवार में छाया मातम

सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी बूंदी के लिए निकल पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक मोईनुद्दीन की बेटी की शादी 3 जनवरी 2026 को टोंक में तय थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। हादसे का शिकार सभी लोग कोटा में मौसी के पोते की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रहे थे।