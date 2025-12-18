Tonk: बंद कमरे में महिला कर्मचारी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों मिला अधिकारी, पुलिस थाने लाई तो मामले में आया नया मोड़

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान से बाहर लाते समय महिला मुंह छिपाकर पुलिस की पकड़ से छूटकर भागने लगी, जिसे बाद में दौड़कर पकड़ा गया। पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहर कोतवाल बीएल वैष्णव ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिलने पर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। घटना के बाद कोतवाली थाने में लोगों की भीड़ जमा रही।