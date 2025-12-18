18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

टोंक

Tonk: बंद कमरे में महिला कर्मचारी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों मिला अधिकारी, पुलिस थाने लाई तो मामले में आया नया मोड़

टोंक में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक अधिकारी को महिला कार्मिक के साथ बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया।

टोंक

image

Anil Prajapat

Dec 18, 2025

Tonk-News

घर के बाहर जमा लोगों की भीड़। फोटो: पत्रिका

Tonk News: टोंक शहर के आदर्श नगर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब जिला परिषद के एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को एक महिला कार्मिक के साथ अपने प्लॉट पर शटर बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया।

कॉलोनीवासियों की शिकायत पर पुलिस कंट्रोल रूम 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर कोतवाली थाने लाई। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला टोंक शहर में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि, राजस्थान पत्रिका इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पुलिस ने पकड़ा तो मुंह छिपाकर भागने लगी महिला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मकान से बाहर लाते समय महिला मुंह छिपाकर पुलिस की पकड़ से छूटकर भागने लगी, जिसे बाद में दौड़कर पकड़ा गया। पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शहर कोतवाल बीएल वैष्णव ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिलने पर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। घटना के बाद कोतवाली थाने में लोगों की भीड़ जमा रही।

महिला के आरोप के बाद मामले में आया नया मोड़

इसी बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया। जिस महिला को पुलिस थाने लाया गया था, उसी महिला ने मोहल्लेवासियों पर शटर बंद कर बदनाम करने और लज्जा भंग करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी गई है।

18 Dec 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: बंद कमरे में महिला कर्मचारी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों मिला अधिकारी, पुलिस थाने लाई तो मामले में आया नया मोड़

