दौसा में पुलिस पर हमला: विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी को बुजुर्ग ने जड़ा चांटा, 3 आरोपी गिरफ्तार

दौसा। कोलवा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस पर पुलिस ने तीन जनों को शांतिभंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही राजकार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।