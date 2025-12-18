दौसा में पुलिस पर हमला: विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी को बुजुर्ग ने जड़ा चांटा, 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिसकर्मी से मारपीट करते लोग। फोटो: पत्रिका
दौसा। कोलवा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस पर पुलिस ने तीन जनों को शांतिभंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही राजकार्य में बाधा व मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मी को घेरे हुए हैं। इस बीच एक बुजुर्ग पीछे से आकर पुलिसकर्मी के चांटा जड़ देता है। इस दौरान दो महिलाएं और एक युवक पुलिसकर्मी को पकड़ लेते है।
थाना प्रभारी रामशरण ने बताया कि कुंडल गांव में एक ही घर में रहने वाले परिवार के लोगों के बीच झगड़े की सूचना पर टीम को मौके पर भेजा गया था। वहां दो पक्ष एक-दूसरे से हाथापाई पर उतारू थे।
पुलिसकर्मी श्यामलाल विवाद सुलझाने लगा तो कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। सूचना पर थाने से अतिरिक्त जाप्ता भेज गया। तीन जनों को शांतिभंग करने में गिरफ्तार किया। हरिनारायण सहित अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है।
