14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: बहन के साथ जंगल में बकरी खोजने गया था मासूम, अचानक सामने आ गया लेपर्ड, जानिए फिर क्या हुआ

डेण्डान गांव में जंगल में बकरी खोजने गए बालक के अचानक लापता होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लेपर्ड के शिकार की आशंका के बीच पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों की तलाश के बाद बालक करीब पांच घंटे बाद सकुशल मिल गया।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Dec 14, 2025

Leopard, Leopard in Dausa, Leopard in Rajasthan, Leopard Attack, Dausa News, Rajasthan News, Leopard in Mehandipur Balaji

मासूम को संभालते परिजन। फोटो- पत्रिका

मेहंदीपुर बालाजी। क्षेत्र के डेण्डान गांव में रविवार को जंगल में बकरी खोजने गए बालक के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। लेपर्ड के शिकार की आशंका के चलते परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर वन विभाग और बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पहाड़ी वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। ग्रामीणों की मदद से करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लापता बालक झाड़ियों के पास अचेत अवस्था में सकुशल मिल गया।

बालक दिलकुश प्रजापत के मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। वहीं परिजनों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल कुछ घंटे पहले उसी क्षेत्र में लेपर्ड के बकरी का शिकार किए जाने की सूचना मिली थी, जिससे लोगों को आशंका थी कि बालक भी उसका शिकार हो गया होगा।

बकरी खोजने गए थे भाई-बहन

रविवार सुबह दिलकुश और उसकी बहन पहाड़ी पर बकरी खोजने गए थे। झाड़ियों के बीच बकरी का कंकाल मिलने के बाद जैसे ही वे पास पहुंचे, दिलकुश अचानक लापता हो गया और वापस नहीं लौटा। बहन ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर उसकी तलाश में जुट गए।

मौके पर पहुंची टीम

सूचना मिलने पर बालाजी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम, महेंद्र बैरवा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। ड्यूटी अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि अचेत अवस्था में मिले बालक को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पूछताछ में दिलकुश ने बताया कि बकरी खोजने के दौरान उसे लेपर्ड दिखाई दिया था। डर के कारण वह झाड़ियों में छिप गया और घबराहट में बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वह बेसुध हो गया।

यह वीडियो भी देखें

विधायक पहुंचे डेण्डान गांव

बालक के सुरक्षित मिलने की सूचना पर सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल डेण्डान गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया।

ये भी पढ़ें

Success Story: राजस्थान के किसान ने किया कमाल, इस तरीके से उगाई फसल, अब लाखों में कर रहे कमाई
सिरोही
Success Story, Rajasthan Success Story, Sirohi Success Story, Farmer Success Story, Organic Farming, Organic Farming in Rajasthan, Organic Farming in Sirohi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 07:25 pm

Published on:

14 Dec 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: बहन के साथ जंगल में बकरी खोजने गया था मासूम, अचानक सामने आ गया लेपर्ड, जानिए फिर क्या हुआ

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road News: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 8 नई सड़कें, राह होगी आसान; विकास को मिलेगी गति

road-news-2
दौसा

राजस्थान में यहां लाखों रुपए की लागत से बनाई सड़क दूसरे दिन ही उखड़ी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन

road-news-1
दौसा

राजस्थान के इन 2 रेलवे स्टेशनों का 39.44 करोड़ की लागत से कायाकल्प, रेल यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

Dausa-Railway-Station
दौसा

राजस्थान को केंद्र से मिला बड़ा तोहफा, इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर; सफर होगा और आसान

Manoharapur-Dausa-National-Highway
दौसा

Rajasthan: खाटूश्यामजी की तर्ज पर यहां तैयार हो रहा आकर्षक तोरण द्वार, सेल्फी प्वाइंट भी बनेगा

Mehandipur Balaji
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.