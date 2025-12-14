Rajasthan: बहन के साथ जंगल में बकरी खोजने गया था मासूम, अचानक सामने आ गया लेपर्ड, जानिए फिर क्या हुआ

सूचना मिलने पर बालाजी थाना पुलिस और वन विभाग की टीम, महेंद्र बैरवा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। ड्यूटी अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि अचेत अवस्था में मिले बालक को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पूछताछ में दिलकुश ने बताया कि बकरी खोजने के दौरान उसे लेपर्ड दिखाई दिया था। डर के कारण वह झाड़ियों में छिप गया और घबराहट में बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वह बेसुध हो गया।