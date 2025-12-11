11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

दौसा

राजस्थान के इन 2 रेलवे स्टेशनों का 39.44 करोड़ की लागत से कायाकल्प, रेल यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

Amrit Bharat Scheme: उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तेजी से प्रगति पर है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 11, 2025

Dausa-Railway-Station

दौसा रेलवे स्टेशन का नया रूप। फोटो: पत्रिका

दौसा। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसी क्रम में दौसा रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्टेशन पर नई अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ मौजूदा व्यवस्थाओं का भी बेहतर अपग्रेडेशन किया गया है।

दौसा स्टेशन पर महिला व सामान्य प्रतीक्षालय, सामान्य शौचालय, टिकट हॉल, कार व टू व्हीलर पार्किंग, स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, अतिथि कक्ष, दीवारों पर आर्ट पेंटिंग व विद्युत सब स्टेशन कक्ष का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) अंतिम चरण में है।

15.17 करोड़ रुपए से बदल गई तस्वीर

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर पूजा मित्तल ने बताया कि दौसा स्टेशन के पुनर्विकास पर लगभग 15.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग मार्ग, साइनेज में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण, दो पहिया, चार पहिया व दिव्यांगजन के वाहनों के लिए अलग पार्किंग, दोगुनी ऊंचाई वाले विस्तृत प्रवेश कक्ष, महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग शौचालय, बेहतर प्रतीक्षा कक्ष, पे-एंड-यूज शौचालय, नए अतिथि कक्ष (वीआईपी रूम) सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं।

स्टेशन भवन के अंदरूनी व बाहरी हिस्सों का भी नवीनीकरण किया गया है। 12 मीटर चौड़े एफओबी, प्लेटफार्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं, नए शौचालय ब्लॉक, पानी बूथ तथा प्लेटफार्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड लगाने का कार्य भी पूरा किया गया है।

बदलने लगी तस्वीर, लुभा रही पेंटिंग्स

इधर, बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर 24 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से करीब 95 फीसदी कार्य पूरा हो गया है। स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय कक्ष (वेटिंग हॉल), बुकिंग ऑफिस, कोनकोर्स एवं पोर्च का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। ऑफिस बिल्डिंग, बाइक एवं कार पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। स्टेशन पर नवनिर्मित 12 मीटर चौड़े एफओबी का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं एवं अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

स्थानीय कला और संस्कृति के अनुभव के साथ प्रवेश और निकास द्वार एवं सौंदर्यपूर्ण, चौड़ा और अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार बरामदा व बेहतर बाहरी एरिया यात्रियों को लुभा रहा है।पूरे स्टेशन पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड किया जा रहा है। स्टेशन पर हरित स्थानों का विकास, यात्रियों को सूचित करने के लिए उपदेशात्मक तत्वों के रूप में साइनेज और सूचना बोर्ड लगाना, पार्किंग, जल निकासी, डिस्प्ले बोर्ड का विस्तार किया गया है। वहीं यात्री सुविधाओं के लिए बुकिंग कार्यालय में सुधार, टिकट वेंडिंग मशीन, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, उच्च स्तरीय पूर्ण लंबाई प्लेटफार्म, यात्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रवेश और निकास दोनों पर सहायता बूथ सहित अन्य सुविधाओं दी जा रही है।

Updated on:

11 Dec 2025 02:39 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के इन 2 रेलवे स्टेशनों का 39.44 करोड़ की लागत से कायाकल्प, रेल यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

