राजस्थान के इन 2 रेलवे स्टेशनों का 39.44 करोड़ की लागत से कायाकल्प, रेल यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

स्थानीय कला और संस्कृति के अनुभव के साथ प्रवेश और निकास द्वार एवं सौंदर्यपूर्ण, चौड़ा और अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार बरामदा व बेहतर बाहरी एरिया यात्रियों को लुभा रहा है।पूरे स्टेशन पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड किया जा रहा है। स्टेशन पर हरित स्थानों का विकास, यात्रियों को सूचित करने के लिए उपदेशात्मक तत्वों के रूप में साइनेज और सूचना बोर्ड लगाना, पार्किंग, जल निकासी, डिस्प्ले बोर्ड का विस्तार किया गया है। वहीं यात्री सुविधाओं के लिए बुकिंग कार्यालय में सुधार, टिकट वेंडिंग मशीन, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, उच्च स्तरीय पूर्ण लंबाई प्लेटफार्म, यात्रियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रवेश और निकास दोनों पर सहायता बूथ सहित अन्य सुविधाओं दी जा रही है।