Rajasthan: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्ची को जन्म; सफर कर रही नर्सिंगकर्मी ने कराया प्रसव

नवजात बालिका। फोटो: पत्रिका
दौसा। जयपुर से अलवर की ओर जा रही भुज-बरेली ट्रेन में सोमवार सुबह करीब पौने नौ बजे नवजात की किलकारी गूंज उठी। दौसा रेलवे स्टेशन से पहले ही एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने तुरंत मदद की।
कृषि विभाग के कर्मचारी एवं महुवा सीएचसी में कार्यरत नर्सिंगकर्मी ममता मीणा भी उसी डिब्बे में सफर कर रही थीं। हालात को देखते हुए वे तुरंत महिला के पास पहुंचीं और टीटी की मदद से ब्लेड जैसी आवश्यक व्यवस्था कर महज पांच मिनट में सुरक्षित प्रसव कराया। आसपास बैठी महिलाओं ने भी सहयोग कर वातावरण को सुरक्षित बनाया।
महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के तुरंत बाद दौसा स्टेशन पर एंबुलेंस बुलाई गई और मां-बेटी को जिला अस्पताल भेजा गया। इस दौरान प्रधान टिकट संग्राहक राजेन्द्र कुमार मीना, पॉइंटमैन प्रहलाद, एएसआई आरपीएफ हरबीर सिंह, कांस्टेबल सेडूराम सहित अन्य मौजूद रहे।
जानकारी के अनुसार प्रसूरा, हरियाणा के चौखा गांव निवासी मुनफिदा (30) पत्नी इरफान जयपुर से अलवर जा रही थीं। वह पति, भाई और भाभी के साथ यात्रा कर रही थी।
