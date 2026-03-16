राजस्थान के किसान ने अपनाई नई तकनीक, सूखी जमीन पर लहलहाया बेर का बगीचा; हर दिन 15 हजार रुपए की कमाई

गुढ़लिया-अरनिया। क्षेत्र की ग्राम पंचायत अरनिया में एक किसान ने खेती में नई तकनीक अपनाकर नई मिसाल पेश की है। सात वर्ष पहले लगाए गए बेर के बगीचे से अब हर साल लाखों रुपए की आय होने लगी है। किसान मथुरेश बिहारी शर्मा ने वर्ष 2019 में बेर की उन्नत खेती से जुड़ी जानकारी ली। कम पानी में भी सफल होने वाली इस फसल को देखते हुए उन्होंने अपने खेत में बगीचा विकसित करने का निर्णय लिया। क्षेत्र में पानी की कमी के बावजूद उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाकर बगीचे को सफलतापूर्वक तैयार किया।