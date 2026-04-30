Rajasthan: पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 402 स्कूलों के लिए मांगे गए आवेदन, 14 श्रेणियों में होंगी भर्तियां

दौसा। प्रदेश के सरकारी शिक्षा तंत्र में गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पीएमश्री स्कूलों में पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यभर के 402 पीएमश्री विद्यालयों में 14 संवर्गों के 4,332 से अधिक संभावित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। यह पदस्थापन तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर दो वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकेगा।