25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

मुख्यमंत्री संबल योजना में बड़ा बदलाव: नई उम्र सीमा तय, 2 लाख बेरोजगारों को मिल रहा हर महीने भत्ता

राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के लाभार्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत हर महीने बेरोजगार युवाओं को 4000-4500 रुपए दिए जाते हैं।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Apr 25, 2026

mukhyamantri yuva sambal yojana

mukhyamantri yuva sambal yojana (Photo-AI)

दौसा। राजस्थान के अंदर संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नियमों में राज्य सरकार ने अहम बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत अब 21 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इस आयु वर्ग के युवाओं को 'वास्तविक बेरोजगार' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए पात्रता की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई है।

इस बदलाव के बावजूद वर्तमान लाभार्थियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो युवा पहले से योजना के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें तय अवधि यानी दो साल तक पहले की तरह भत्ता मिलता रहेगा। प्रदेशभर में करीब दो लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि अकेले दौसा जिले में लगभग 13 हजार लाभार्थी युवा संबल योजना से जुड़े हैं।

नए आवेदनों पर लागू होंगे नए नियम

नए नियम केवल नए आवेदनों पर लागू होंगे। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त ऋषभ मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 35 वर्ष तक रखी गई है।

4500 रुपए तक हर माह मिलता है लाभ

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ अनुभव भी दिया जाता है। पुरुष अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 4000 रुपए का भत्ता मिलता है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को 4500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा चयनित युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में इंटर्नशिप भी करनी होती है, जिससे उन्हें कार्य अनुभव हासिल हो सके।

नया पोर्टल हो रहा तैयार

तकनीकी स्तर पर भी योजना में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने पुराने ईईएमएस 1.0 पोर्टल को बंद कर दिया है और इसकी जगह नया 2.0 पोर्टल मई माह में शुरू किया जाएगा। नए पोर्टल में हाल ही में बनाए गए जिलों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक सुगम और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

इस बदलाव का उद्देश्य

सरकार ने योजना के तहत नवंबर-दिसंबर 2025 तक की भत्ता राशि भी जारी कर दी है। कुल मिलाकर, इस बदलाव का उद्देश्य योजना को अधिक लक्षित और प्रभावी बनाना है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद और योग्य बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

'पोर्टल अपडेशन का कार्य चल रहा है। इसके बाद प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी। अब 21 साल वाले युवा ही आवेदन कर सकेंगे। दिसम्बर तक का भुगतान हो गया है।' -श्याम लाल शर्मा, जिला रोजगार अधिकारी दौसा

ये भी पढ़ें

Mandi Bhav: जीरा-सौंफ के भाव में बड़ी गिरावट, 15 दिन में जीरा 4 हजार रुपए टूटा, जानें ताजा मंडी भाव
जोधपुर
Bilara Mandi Bhav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / मुख्यमंत्री संबल योजना में बड़ा बदलाव: नई उम्र सीमा तय, 2 लाख बेरोजगारों को मिल रहा हर महीने भत्ता

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का मनोहरपुर-दौसा हाईवे कब बनेगा फोरलेन? अब सामने आया नया अपडेट

New Road Project in Rajasthan
दौसा

Rajasthan Expressway: राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा यह एक्सप्रेस-वे, जमीन अधिग्रहण से पहले लेंगे ग्रामीणों की राय

Greenfield Expressway-1
दौसा

Mandi News: सौंफ की खुशबू से महकी लालसोट की मंडी, हर दिन 3 हजार बोरी की आवक; जानें क्या है भाव

Krishi Upaj Mandi Lalsot
दौसा

PM-KUSUM Scheme: दौसा जिले में 4 सोलर प्लांटों का शुभारंभ, किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली, 20 गांवों को होगा फायदा

Inauguration of Solar Plants
दौसा

Rajasthan News: नागौर के बाद अब दौसा का मायरा आया चर्चा में, दुल्हन के पिता का 13 साल पहले हो गया था निधन

rajasthan dausa mayra
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.