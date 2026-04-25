Mandi Bhav: जीरा-सौंफ के भाव में बड़ी गिरावट, 15 दिन में जीरा 4 हजार रुपए टूटा, जानें ताजा मंडी भाव

इस बार बंपर पैदावार भी कीमतों में गिरावट का बड़ा कारण बनी है। व्यापार संघ के सचिव जितेंद्र सागर का कहना है कि पिछले साल जीरे के दाम 35 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, जिससे उत्साहित होकर किसानों ने इस बार बड़े पैमाने पर बुवाई की। राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में भी अच्छी पैदावार होने से बाजार में आपूर्ति बढ़ गई, जिससे कीमतों पर दबाव बना।