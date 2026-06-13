Manoj Meena Suicide: विक्रम ने बताया- शीतल की मौत के बाद बड़े भैया मनोज मीणा क्यों टेंशन में थे?

इसी बीच मनोज मीणा के छोटे भाई विक्रम मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने बताया कि शीतल मीणा की मौत के बाद उनके बड़े भाई मनोज क्यों परेशान थे? उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं पास में शिव कॉलोनी में रहता हूं। भाई की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो देखा कि शव फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर दौसा के महुवा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। विक्रम मीणा ने कहा कि भुसावर नायब तहसीलदार और उसका साला शीतल की मौत मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे, जिसके चलते भाई मनोज ने खौफनाक कदम उठाया।