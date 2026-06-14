Dausa Bus-Truck Collision : दौसा में आगरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से भिड़ी यूपी रोडवेज की बस, 20 गंभीर घायल

Bus-Trailer Truck Collision : Bus-Trailer Truck Collision : राजस्थान के दौसा जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दौसा में आगरा बाईपास पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस के ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ट्रक सड़क पर खड़ा था। बस ट्रक की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई। आस पास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को इलाज के लिए ज़िला अस्पताल ले जाया गया है।