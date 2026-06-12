Dausa: शीतल मीणा मौत मामले में नया मोड़, आरोप लगने के बाद मनोज ने की खुदकुशी, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

पुलिस व स्टाफ ने बताया कि घटना वाले दिन शीतल मीणा किसी कार्य से गीजगढ़ भी गई थीं। गीजगढ़ से वापस कार्यालय लौटने के बाद वह कार्यालय में मौजूद थीं। इसी दौरान शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच उल्टियां होने लगीं। मौके पर मृतका का टूटा हुआ मोबाइल फोन कार्यालय की टेबल पर पड़ा मिला, जबकि स्कूटी भी पूरी रात कार्यालय परिसर में ही खड़ी रही। मानपुर थाना अधिकारी सतीश मीणा ने बताया कि उपकोष कार्यालय में काफी समय से लगे सीसीटीवी का कैमरे भी बंद हैं। जनवरी 2025 में उपकोष कार्यालय में नियुक्त हुई शीतल मीणा की अभी शादी नहीं हुई थी। कार्यालय से घर भी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के करीब है। वह कैलाई गांव की रहने वाली थी।