Rajasthan: 24 करोड़ की लागत से बांदीकुई स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

स्टेशन परिसर में दोपहिया व चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और उन्नत यात्री सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके अलावा आधुनिक डिस्प्ले बोर्ड, कोच इंडिकेशन सिस्टम और जीपीएस आधारित घड़ियां लगाई जा रही हैं। साथ ही बुकिंग कार्यालय का आधुनिकीकरण, टिकट वेंडिंग मशीन और वातानुकूलित प्रतीक्षालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।