Rajasthan Shiva Mandir: 9 महीने पानी में डूबा रहता है यह शिव मंदिर, सिर्फ 3 महीने ही होते हैं दर्शन

टोकरा बांध बने करीब 59 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नहरों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। 8 किलोमीटर लंबी नहर कई स्थानों पर जर्जर हो चुकी है और कुछ हिस्सों में टूट-फूट भी है। हर साल नहर किनारे बबूल की झाड़ियां उग जाती हैं, जिन्हें मजदूरों और मशीनों की मदद से साफ कराया जाता है। समिति अध्यक्ष भरत सिंह देवड़ा के अनुसार मालगांव और पीथापुरा में पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से लंबित है। अब यह बांध जहां एक ओर आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर इसके रखरखाव को लेकर गंभीर सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है।