Ajmer: कुर्सी समेत उठाया… वाहन को रस्सों से खींचा, SP वंदिता राणा की विदाई की हो रही खूब चर्चा

अजमेर। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के तबादले पर रविवार शाम जिला पुलिस की ओर से भावभीनी विदाई दी गई। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने फूलमालाएं व पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। विदाई समारोह के बाद पुलिस बैंड की मधुर धुनों और डीजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें अधिकारी व जवान एसपी के वाहन को रस्से से खींचते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को इस अनोखे अंदाज में दी गई विदाई की खूब चर्चा हो रही है।