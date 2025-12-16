Dausa News :हाईवे पर रिकवरी एजेंट बनकर डकैती का खुलासा, दो नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
भांडारेज (दौसा)। थाना सदर दौसा पुलिस ने हाईवे पर डकैती की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी स्वयं को रिकवरी एजेंट बताकर हाईवे पर चल रही छोटी-बड़ी गाड़ियों को रुकवाते थे और डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दौसा सागर राणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल तथा वृत्ताधिकारी दौसा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई।
12 दिसंबर को परिवादी लोकेश कुमार (28) निवासी जैसनी, थाना टोडाभीम जिला करौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 10 दिसंबर को वह अपने साले योगेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से जोधपुर से जयपुर होते हुए गांव लौट रहा था। भांडारेज मोड़ स्थित पेट्रोल पंप से आगे निकलते ही एक कार ने उनका पीछा किया और एक्सप्रेसवे पुलिया के पास उन्हें रोक लिया।
आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर फाइनेंस बकाया होने का हवाला देकर बाइक जब्त करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें कार में बैठा लिया गया और दौसा-लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर तक घुमाया गया। रास्ते में लगातार मारपीट की गई।
बाद में बगड़ी टोल टैक्स के पास छोड़ते समय गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस दौरान पीड़ित के मोबाइल से करीब 2.09 लाख रुपए ऑनलाइन विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। अनुसंधान के दौरान गठित टीम ने गोपनीय सूचना, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग