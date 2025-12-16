Dausa News :हाईवे पर रिकवरी एजेंट बनकर डकैती का खुलासा, दो नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

भांडारेज (दौसा)। थाना सदर दौसा पुलिस ने हाईवे पर डकैती की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी स्वयं को रिकवरी एजेंट बताकर हाईवे पर चल रही छोटी-बड़ी गाड़ियों को रुकवाते थे और डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दौसा सागर राणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल तथा वृत्ताधिकारी दौसा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई।