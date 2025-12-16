16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa News :हाईवे पर रिकवरी एजेंट बनकर डकैती का खुलासा, दो नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

दौसा पुलिस ने हाईवे पर डकैती की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Dec 16, 2025

फोटो पत्रिका

भांडारेज (दौसा)। थाना सदर दौसा पुलिस ने हाईवे पर डकैती की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए दो नाबालिगों सहित पांच आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी स्वयं को रिकवरी एजेंट बताकर हाईवे पर चल रही छोटी-बड़ी गाड़ियों को रुकवाते थे और डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक दौसा सागर राणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमन्त कलाल तथा वृत्ताधिकारी दौसा धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

12 दिसंबर को परिवादी लोकेश कुमार (28) निवासी जैसनी, थाना टोडाभीम जिला करौली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 10 दिसंबर को वह अपने साले योगेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से जोधपुर से जयपुर होते हुए गांव लौट रहा था। भांडारेज मोड़ स्थित पेट्रोल पंप से आगे निकलते ही एक कार ने उनका पीछा किया और एक्सप्रेसवे पुलिया के पास उन्हें रोक लिया।

आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर फाइनेंस बकाया होने का हवाला देकर बाइक जब्त करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें कार में बैठा लिया गया और दौसा-लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर तक घुमाया गया। रास्ते में लगातार मारपीट की गई।

बाद में बगड़ी टोल टैक्स के पास छोड़ते समय गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस दौरान पीड़ित के मोबाइल से करीब 2.09 लाख रुपए ऑनलाइन विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। अनुसंधान के दौरान गठित टीम ने गोपनीय सूचना, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News :हाईवे पर रिकवरी एजेंट बनकर डकैती का खुलासा, दो नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: बहन के साथ जंगल में बकरी खोजने गया था मासूम, अचानक सामने आ गया लेपर्ड, जानिए फिर क्या हुआ

Leopard, Leopard in Dausa, Leopard in Rajasthan, Leopard Attack, Dausa News, Rajasthan News, Leopard in Mehandipur Balaji
दौसा

Rajasthan Road News: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 8 नई सड़कें, राह होगी आसान; विकास को मिलेगी गति

road-news-2
दौसा

राजस्थान में यहां लाखों रुपए की लागत से बनाई सड़क दूसरे दिन ही उखड़ी, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन

road-news-1
दौसा

राजस्थान के इन 2 रेलवे स्टेशनों का 39.44 करोड़ की लागत से कायाकल्प, रेल यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

Dausa-Railway-Station
दौसा

राजस्थान को केंद्र से मिला बड़ा तोहफा, इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर; सफर होगा और आसान

Manoharapur-Dausa-National-Highway
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.