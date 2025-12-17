Four-Lane Highway: राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 3 बाइपास और एक ROB भी बनेगा

राजगढ़ बाइपास से महवा के निकट नेशनल हाईवे 21 तक फोरलेन सड़क बनने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। महवा, मंडावर सहित आसपास के इलाकों से दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जाने वाले यात्री इस मार्ग से पिनान इंटरचेंज होते हुए सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ सकेंगे। वहीं, अलवर से कैलादेवी, मेहंदीपुर बालाजी और राजगढ़ से भरतपुर जाने वालों के लिए भी सफर आसान होगा।