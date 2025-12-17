Four-Lane Highway: राजस्थान में एक और हाईवे होगा फोरलेन, 3 बाइपास और एक ROB भी बनेगा

Photo: AI generated
दौसा। राजस्थान को जल्द ही एक और फोरलेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। दौसा और अलवर जिले के महवा, मंडावर और राजगढ़ कस्बे को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 921 अगले साल तक टू लेन से फोरलेन में बदला जाएगा। जिससे कैलादेवी और मेहंदीपुर बालाजी का सफर आसान होगा।
महवा से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनेगी। फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सफर का समय घटेगा। वहीं, सड़क हादसों में कमी आने के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ाव संभव हो सकेगा।
पीडब्ल्यूडी (नेशनल हाईवे) ने 986 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार करवा कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भिजवा दी है। जिसे वित्त समिति की बैठक में हरी झंडी मिल चुकी है। अब जल्द ही वित्तीय स्वीकृति जारी होने की उम्मीद है।
वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद डेढ़ साल में फोरलेन सड़क बनकर तैयार होगी। काम पूरा होने के बाद महवा से राजगढ़ तक सफर एक घंटे कम हो जाएगा। अभी राजगढ़ से महवा पहुंचने में दो घंटे का समय लगता है।
राजगढ़ बाइपास से महवा के निकट नेशनल हाईवे 21 तक फोरलेन सड़क बनने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। महवा, मंडावर सहित आसपास के इलाकों से दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जाने वाले यात्री इस मार्ग से पिनान इंटरचेंज होते हुए सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ सकेंगे। वहीं, अलवर से कैलादेवी, मेहंदीपुर बालाजी और राजगढ़ से भरतपुर जाने वालों के लिए भी सफर आसान होगा।
नेशनल हाईवे पर महवा और राजगढ़ के बीच तीन बाइपास और एक आरओबी का निर्माण होगा। फोरलेन सड़क के साथ ही महवा में 6 किमी, मंडावर में 6 किमी और गढ़ी सवाईराम में 2 किमी लंबा फोरलेन बाइपास बनेगा। इसके अलावा मंडावर फाटक पर आरओबी और महवा के पास बाणगंगा नदी पर ब्रिज बनेगा
महवा से राजगढ़ तक फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए डीपीआर तैयार कर सड़क परिवहन मंत्रालय को भिजवा दी गई है। अब जल्द ही वित्तीय स्वीकृति जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद फोरलेन सड़क का काम शुरू होगा।
-वेद प्रकाश शर्मा, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी नेशनल हाईवे जयपुर
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग