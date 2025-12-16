Tonk News: नाराज पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुंचा था पति, फिर पिता के पास पहुंची बेटे की लाश, जानें मामला

बताया गया कि मृतक घटना से एक दिन पहले ही नासिरदा अपने ससुराल आया था। झगड़े के चलते उसकी पत्नी पीहर नासिरदा में ही रह रही थी। यहां आने के बाद युवक की तबीयत विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से बिगड़ गई। घटना के बाद मृतक के पिता ने नासिरदा थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी नेकीराम ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।