Tonk News: नाराज पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुंचा था पति, फिर पिता के पास पहुंची बेटे की लाश, जानें मामला

फाइल फोटो- पत्रिका
देवली। नासिरदा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। थाने पर सूचना मिली कि बालाजी मंदिर के पास एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नेकीराम पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल सीएचसी नासिरदा भिजवाया गया।
चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पहले देवली और वहां से टोंक रेफर किया। टोंक में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय रवि पुत्र दुर्गा धोबी, निवासी ईदगाह रोड, वैशाली नगर, अजमेर के रूप में हुई है।
बताया गया कि मृतक घटना से एक दिन पहले ही नासिरदा अपने ससुराल आया था। झगड़े के चलते उसकी पत्नी पीहर नासिरदा में ही रह रही थी। यहां आने के बाद युवक की तबीयत विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से बिगड़ गई। घटना के बाद मृतक के पिता ने नासिरदा थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी नेकीराम ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग