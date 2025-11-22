Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में

अमेरिका में बसे राजू मंटेना भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब साल 2017 में उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में सोने से बनी 28 किलो की ‘सहस्रनाम माला’ भेंट की। इसमें 1008 सोने के सिक्के जड़े थे, जिन पर भगवान वेंकटेश्वर का नाम अंकित था। उस समय इसकी कीमत करीब 8.36 करोड़ रुपए आंकी गई थी।