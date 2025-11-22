Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग मानी जा रही है। 40 देशों से आए मेहमानों और बॉलीवुड-हॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने इसे इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। इसी बीच कारोबारी राजू मंटेना द्वारा दी गई 28 किलो की सोने की माला फिर सुर्खियों में है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 22, 2025

Udaipur Royal Wedding

नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू (फोटो- इंस्टाग्राम)

Udaipur Royal Wedding: राजस्थान का उदयपुर शहर इन दिनों किसी सपनों की फिल्म जैसा सजा हुआ है। झीलों की नगरी में रोशनी, शानदार साज-सज्जा, वीआईपी मूवमेंट और लग्जरी कारों का काफिला हर कोने में नजर आ रहा है। वजह एक ऐतिहासिक शादी, जिसे उदयपुरवासी शायद पहली बार इतने भव्य स्तर पर देख रहे हैं।

बता दें कि यह शादी किसी राजघराने की नहीं, बल्कि अमेरिकी-भारतीय अरबपति कारोबारी रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की हो रही है। इस शादी पर करीब 300 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ऐसे चर्चा में आए राजू मंटेना?

अमेरिका में बसे राजू मंटेना भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब साल 2017 में उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में सोने से बनी 28 किलो की ‘सहस्रनाम माला’ भेंट की। इसमें 1008 सोने के सिक्के जड़े थे, जिन पर भगवान वेंकटेश्वर का नाम अंकित था। उस समय इसकी कीमत करीब 8.36 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

मंटेना की रईसी का दूसरा बड़ा उदाहरण है, साल 2023 में फ्लोरिडा के मैनालापैन स्थित करीब 400 करोड़ रुपए का लग्जरी रियल एस्टेट खरीदना। इस आलीशान बंगले में 16 बेडरूम, स्विमिंग पूल, घुड़साल और हर जगह हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम हैं। भले ही वे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था से उनका गहरा जुड़ाव है।

यह शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग मानी जा रही है। इस शादी में 40 देशों से 125 से अधिक हाई-प्रोफाइल गेस्ट यहां पहुंचे हैं। इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के नाम शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स, विदेशी मेहमान और मशहूर सेलेब्रिटीज के जमावड़े के कारण यह शादी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

शादी का कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेगा। झीलों के बीच लाइटिंग, फ्लोटिंग डेकोरेशन, म्यूजिक सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम जिस स्तर का है, वह किसी रॉयल फिल्म के सेट जैसा लगता है।

कौन हैं दूल्हे वामसी गडिराजू?

वामसी गडिराजू Superorder नाम की AI टेक कंपनी के को-फाउंडर हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से साइंस में स्नातक किया। साल 2024 में Forbes ने उन्हें अपने ‘30 Under 30’ की लिस्ट में शामिल किया था। उनकी कंपनी की वैल्यू 18-25 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपए) के बीच मानी जाती है।

Superorder ने रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसे AI टूल बनाए हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर, ग्राहक सेवा और डिलीवरी सिस्टम को मुनाफे वाला बनाते हैं। वामसी ने एक ऐसा AI टूल भी बनाया है, जो सिर्फ आवाज के आधार पर रेस्टोरेंट की वेबसाइट तैयार कर देता है।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में शाही शादी की धूम: अमेरिकी जोड़े की रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाई रौनक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी पहुंचे
उदयपुर
Udaipur Royal wedding

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: सब जगह से हारकर शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, आज सोशल मीडिया से कर रहीं लाखों की कमाई, जानें कौन हैं मेवाड़ी बाई जिगीषा?

उदयपुर

कौन हैं अरबपति राजू मंटेना? जिनकी बेटी की शादी में जूनियर ट्रंप और जस्टिन बीबर समेत कई बड़े हॉलीवुड स्टार पहुंचे उदयपुर

Who is Raju Mantena
उदयपुर

प्रेरणादायक है राजस्थान के मेहुल की कहानी, सरकारी नौकरी की चाह में बीएड करने के बाद की थी रीट की तैयारी, ऐसे बन गए सोशल मीडिया स्टार

उदयपुर

उदयपुर में शाही शादी की धूम: अमेरिकी जोड़े की रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाई रौनक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी पहुंचे

Udaipur Royal wedding
उदयपुर

उदयपुर में ड्राइविंग सेंस गायब: हर तीसरा चालक मोबाइल के साथ दौड़ा रहा वाहन, धड़ाधड़ कट रहे चालान

Udaipur traffic negligence
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.