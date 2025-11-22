Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में

नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू (फोटो- इंस्टाग्राम)
Udaipur Royal Wedding: राजस्थान का उदयपुर शहर इन दिनों किसी सपनों की फिल्म जैसा सजा हुआ है। झीलों की नगरी में रोशनी, शानदार साज-सज्जा, वीआईपी मूवमेंट और लग्जरी कारों का काफिला हर कोने में नजर आ रहा है। वजह एक ऐतिहासिक शादी, जिसे उदयपुरवासी शायद पहली बार इतने भव्य स्तर पर देख रहे हैं।
बता दें कि यह शादी किसी राजघराने की नहीं, बल्कि अमेरिकी-भारतीय अरबपति कारोबारी रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की हो रही है। इस शादी पर करीब 300 करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
अमेरिका में बसे राजू मंटेना भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब साल 2017 में उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर में सोने से बनी 28 किलो की ‘सहस्रनाम माला’ भेंट की। इसमें 1008 सोने के सिक्के जड़े थे, जिन पर भगवान वेंकटेश्वर का नाम अंकित था। उस समय इसकी कीमत करीब 8.36 करोड़ रुपए आंकी गई थी।
मंटेना की रईसी का दूसरा बड़ा उदाहरण है, साल 2023 में फ्लोरिडा के मैनालापैन स्थित करीब 400 करोड़ रुपए का लग्जरी रियल एस्टेट खरीदना। इस आलीशान बंगले में 16 बेडरूम, स्विमिंग पूल, घुड़साल और हर जगह हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम हैं। भले ही वे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था से उनका गहरा जुड़ाव है।
यह शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग मानी जा रही है। इस शादी में 40 देशों से 125 से अधिक हाई-प्रोफाइल गेस्ट यहां पहुंचे हैं। इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के नाम शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स, विदेशी मेहमान और मशहूर सेलेब्रिटीज के जमावड़े के कारण यह शादी इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बनी हुई है।
शादी का कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेगा। झीलों के बीच लाइटिंग, फ्लोटिंग डेकोरेशन, म्यूजिक सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम का इंतजाम जिस स्तर का है, वह किसी रॉयल फिल्म के सेट जैसा लगता है।
वामसी गडिराजू Superorder नाम की AI टेक कंपनी के को-फाउंडर हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से साइंस में स्नातक किया। साल 2024 में Forbes ने उन्हें अपने ‘30 Under 30’ की लिस्ट में शामिल किया था। उनकी कंपनी की वैल्यू 18-25 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपए) के बीच मानी जाती है।
Superorder ने रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसे AI टूल बनाए हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर, ग्राहक सेवा और डिलीवरी सिस्टम को मुनाफे वाला बनाते हैं। वामसी ने एक ऐसा AI टूल भी बनाया है, जो सिर्फ आवाज के आधार पर रेस्टोरेंट की वेबसाइट तैयार कर देता है।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग