उदयपुर में होगी अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर होंगे खास मेहमान, कई फिल्मी हस्तियां भी होंगी शरीक

American businessman son wedding in Udaipur (Patrika Photo)
उदयपुर: झीलों के शहर में इस सीजन की सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत हो गई है। अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी सर्वाधिक चर्चा में है। शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल होंगे।
जूनियर ट्रंप की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस रहेगी। अमेरिकी एजेंसियां भी पहुंच गई। जग मंदिर पैलेस में 21-22 को होने वाली इस एनआरआई की शादी की बुधवार को तैयारियां चलती रहीं।
सिटी पैलेस के माणक चौक में विदेशी फूलों से सजावट की गई। बुधवार रात में लाइट टेस्टिंग की। बारात बड़ी पाल से रवाना होकर जग मंदिर पहुंचेगी। बाराती राजस्थानी साफे, सूट और मेवाड़ी पाग में नजर आएंगे। स्वागत-सत्कार राजस्थानी परंपरा के अनुसार होगा।
शादी के कई कार्यक्रम सिटी पैलेस के माणक चौक में होंगे। माणक चौक में आकर्षक सजावट की जा रही है। विदेशी डांसर्स ने बुधवार को अभ्यास किया। एयरपोर्ट पर भी मेहमानों की सुरक्षा और आवभगत के लिए खास व्यवस्था की गई है।
जूनियर ट्रंप पिछोला में बनी लीला पैलेस होटल में रुकेंगे। वे 21 नवंबर को कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा भी देश-विदेश से कई सेलिब्रिटी आएंगी। इसके लिए विभिन्न होटलों में ठहरने की व्यवस्था की है। जूनियर ट्रंप के आगमन से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।
एनआरआई की शादी में देश-विदेश की कई फिल्मी हस्तियां भी सरीक होंगी। अभिनेता ऋतिक रोशन, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस समेत फिल्म उद्योग से जुड़ी सेलिब्रिटी के भी आने की संभावना है।
उदयपुर में होने वाली शादियों में सुरक्षा माकूल रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का आगमन भी प्रस्तावित है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की माकूल व्यवस्था रहेगी। उनकी सिक्योरिटी टीम भी साथ आएगी।
-योगेश गोयल, एसपी
