जयपुर की जौहरी बाजार में बड़ी लूट: 10 मिनट में 40 KG चांदी गायब, 3 गार्ड बंधक, माणक चौक थाने से केवल 700 मीटर दूर

जाली को काटकर अंदर घुसे (फोटो पत्रिका नेटवर्क)
Jaipur Crime: जयपुर: जौहरी बाजार में हल्दियों का रास्ता पहले चौराहे स्थित सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में पड़ोसी भवन की लोहे की जाली काटकर तीन नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोल दिया। अपार्टमेंट में मौजूद दो गार्ड को बंधक बना लिया। आवाज सुनकर बगल वाले अपार्टमेंट का गार्ड वहां आया तो मारपीट कर उसे भी बंधक बना लिया।
फिर भूतल पर एक ज्वेलरी शोरूम के 8 ताले और जमीन में दबे शटर के एक लॉक को तोड़कर महज 10 मिनट में चांदी के आइटम्स का एक बोरा भर लिया। बोरा उठा नहीं तो उसे घसीटते हुए दूसरी मंजिल पर ले गए और बगल वाले अपार्टमेंट की जाली काटकर जिस रास्ते से अंदर आए, उसी से बोरे को बाहर निकाल बाइक पर रखकर भाग गए।
बोरे में 30 से 40 किलो चांदी के आइटम्स होने की बात सामने आई है। हालांकि, पीड़ित व्यापारी ने लूटे गए सामान की सूची अभी तक पुलिस को नहीं सौंपी है। घटना स्थल माणक चौक थाने से महज 700 मीटर दूर है।
बंधन बनाए गए गार्ड
कुछ दिन पहले बाइक सवार तीन बदमाश गोपालपुरा पुलिस चौकी के नजदीक व्यापारी के घर के ताले तोड़कर 100 किलो वजनी तिजोरी चुरा ले गए थे, जिसमें भी 4 किलो चांदी के आइटम रखे थे। वे भी अब तक पकड़ में नहीं आए।
सिद्धि विनायक अपार्टमेंट में 70 दुकानें हैं, जिनमें 6 ज्वेलरी शोरूम हैं। सभी ज्वेलरी शोरूम भूतल पर पास-पास स्थित हैं। वहीं, जिस अपार्टमेंट में लुटेरों ने पहली मंजिल पर जाली काटी, वहां भी एक ज्वेलरी शोरूम है, लेकिन लुटेरों ने किसी भी शोरूम को हाथ नहीं लगाया।
लुटेरों को यह भी पता था कि अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर गार्ड मान सिंह कहां सोता है और अपार्टमेंट में घुसते ही वे सबसे पहले वहीं पहुंचे और उसे बंधक बना लिया। पुलिस तीनों गार्ड से पूछताछ कर रही है।
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, मंगलवार देर रात 2.15 बजे बाइक सवार तीन बदमाश सिद्धि विनायक अपार्टमेंट के बगल वाले भवन का चैनल गेट तोड़कर अंदर घुसे। वहां से दूसरी मंजिल पर पहुंचे और फिर अपार्टमेंट के बीच लगी जाली कटर से काटकर सिद्धि विनायक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां कमरे में सो रहे करौली के गुढ़ाचंद्रजी निवासी गार्ड मान सिंह को मारपीट कर बंधक बना लिया।
फिर भूतल पर ज्वैलरी शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे से कालिख पोत दी, लेकिन अन्य कैमरों में लुटेरे नजर आ गए। भूतल पर बाहर की तरफ मौजूद अलवर के खेड़ली निवासी गार्ड गिरिराज प्रसाद को भी बंधक बना लिया। इसके बाद छह ज्वैलरी शोरूम में से लालकोठी निवासी विनोद अग्रवाल के ज्वैलरी शोरूम के ताले तोड़ दिए।
ताले तोड़ने की आवाज सुनकर पड़ोसी अपार्टमेंट का गार्ड मदन नेपाली दूसरी मंजिल पर पहुंचा और आवाज लगाने लगा, तभी लुटेरों ने उसका सिर फोड़ दिया और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश अपने साथ ताले तोड़ने के औजार भी लाए थे।
