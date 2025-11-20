48 दिन से कोमा में बेटा… माथे पर हाथ फेरती मां की एक ही आस, एक बार खोले आंख

जोधपुर। 48 दिन से कोमा में बेटा… मां अनीता कंवर पथराई आंखों से उसके ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठी है। सुबह से लेकर रात तक एम्स के आईसीयू में वह कभी बेटे के पैर दबाती है, तो कभी उसके सिर पर हाथ फेरती रहती है। फिर पलंग के पास ही दरी बिछाकर बैठ जाती है और मन ही मन भगवान से मन्नत मांगती है कि बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए।