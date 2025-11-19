ACB Action : जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाने में 1.25 लाख की रिश्वत लेते महिला SI गिरफ्तार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। जयपुर के गांधी नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक (SI) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया। एसीबी टीम ने उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा को थाने के अंदर ही 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।
एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया कि पांच दिन पहले एक परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ गांधी नगर थाने में चीटिंग का मामला दर्ज है। उस मामले में कार्रवाई नहीं करने और एफआर लगाने के बदले में उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रही थी।
आनंद शर्मा ने बताया कि ट्रैप की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी को सौंपी गई। टीम ने शिकायत मिलने के बाद रिश्वत मांगने का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान आरोपी राजकुमारी ने 2 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में सौदा 1.25 लाख रुपए में तय किया।
एसीबी टीम ने बुधवार शाम रिश्वत के एवज में 1.25 लाख रुपए परिवादी को देकर गांधी नगर थाने भेजा। रिश्वत की रकम लेते एसआई राजकुमारी जुनेजा को एसीबी टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग