ACB Action : जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाने में 1.25 लाख की रिश्वत लेते महिला SI गिरफ्तार

एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया कि पांच दिन पहले एक परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ गांधी नगर थाने में चीटिंग का मामला दर्ज है। उस मामले में कार्रवाई नहीं करने और एफआर लगाने के बदले में उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रही थी।