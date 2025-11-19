Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

ACB Action : जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाने में 1.25 लाख की रिश्वत लेते महिला SI गिरफ्तार

जयपुर के गांधी नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक (SI) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 19, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। जयपुर के गांधी नगर थाने में तैनात उप निरीक्षक (SI) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया। एसीबी टीम ने उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा को थाने के अंदर ही 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।

एसीबी के डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया कि पांच दिन पहले एक परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उसके खिलाफ गांधी नगर थाने में चीटिंग का मामला दर्ज है। उस मामले में कार्रवाई नहीं करने और एफआर लगाने के बदले में उप निरीक्षक राजकुमारी जुनेजा 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रही थी।

आनंद शर्मा ने बताया कि ट्रैप की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी को सौंपी गई। टीम ने शिकायत मिलने के बाद रिश्वत मांगने का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान आरोपी राजकुमारी ने 2 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में सौदा 1.25 लाख रुपए में तय किया।

एसीबी टीम ने बुधवार शाम रिश्वत के एवज में 1.25 लाख रुपए परिवादी को देकर गांधी नगर थाने भेजा। रिश्वत की रकम लेते एसआई राजकुमारी जुनेजा को एसीबी टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 07:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ACB Action : जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, थाने में 1.25 लाख की रिश्वत लेते महिला SI गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 20 November 2025 : गुरुवार राशिफल : मेष, वृषभ रहें सावधान, वृश्चिक पर हो सकती है धन की वर्षा, पंडित जी से जानें पूरा हाल

Aaj Ka Rashifal 20 November 2025
राशिफल

राजस्थान में IAS बहनों ने किया कमाल, टीना डाबी को 2 करोड़ तो रिया डाबी को 1 करोड़ का राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार

Tina Dabi and Riya Dabi
जयपुर

आपकी बातः उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

टैरो राशिफल 20 नवंबर 2025 :  सिंह, तुला, धनु, मीन राशियों के लिए आज ‘आर्थिक महायोग’, क्या कहती है आपकी टैरो?

Tarot Card Reading 20 November 2025
राशिफल

SI भर्ती पेपरलीक मामला: मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई सहित 4 को हाईकोर्ट से राहत नहीं

Rajasthan High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.