Good News For Jaipur: जनवरी से दौड़ेगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें नए रूट्स और डिपो की स्थिति

New Bus For Jaipur AI Pic
Jaipur News: गुलाबी नगरी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था (Public Transport) में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी में प्रदूषण मुक्त सफर और यात्रियों की सुविधा के लिए जनवरी माह से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) के बेड़े में शामिल होने वाली ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी।
पहले चरण के तहत जेसीटीएसएल को कुल 150 बसें आवंटित की जाएंगी। जानकारी के अनुसार, इन बसों का प्रबंधन दो प्रमुख डिपो से किया जाएगा। बगराना डिपो से 75 बसों का संचालन होगा। अच्छी खबर यह है कि बगराना डिपो में चार्जिंग स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। टोडी डिपो से भी 75 बसें चलनी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ चार्जिंग स्टेशन का काम शुरू होना बाकी है। बुनियादी ढांचे में देरी के कारण टोडी डिपो से चलने वाली बसों के शेड्यूल में कुछ बदलाव हो सकता है।
जयपुर में कुल 500 इलेक्ट्रिक बसों के आने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भविष्य में 50 डबल डेकर बसें भी शामिल होंगी। ये सभी बसें जीसीसी (Gross Cost Contract) मॉडल के तहत चलाई जाएंगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में डीजल बसों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और यात्रियों को किफायती व आरामदायक सफर देना है।
बगराना डिपो से चलने वाली बसों के लिए रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें शहर के बाहरी इलाकों को भी जोड़ा गया है। रूट 32: नायला से हीरापुरा बस स्टैंड (कानोता, ट्रांसपोर्ट नगर, अजमेरी गेट, गोपालपुरा होकर) ।रूट AC-7: दांतली फाटक से जोशी मार्ग । रूट 4A: कानोता से रेलवे स्टेशन । रूट 7: ट्रांसपोर्ट नगर से खिरनी फाटक । रूट 11 व 11A: अजमेरी गेट से गोनेर। रूट 6A: एयरपोर्ट से खिरनी फाटक। रूट 3: ट्रांसपोर्ट नगर से अक्षय पात्र (जगतपुरा) । रूट AC-1: सांगानेर से चाकसू ।
टोडी डिपो से संचालित होने वाली बसें मुख्य रूप से इन मार्गों को कवर करेंगी। रूट 9A: दादी का फाटक से अग्रवाल फार्म ।रूट 18: चौमूं पुलिया से कालवाड़ । रूट AC-2: गोविंदपुरा से महात्मा गांधी अस्पताल। रूट AC-3: टोडी मोड से द्वारकापुरी। रूट 1: भेरु खेजड़ा से गलता गेट। रूट 3A: छोटी चौपड़ से सांगानेर । जेसीटीएसएल ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हीरापुरा बस स्टैंड को नायला से सीधा जोड़ा है। यह नया रूट उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो कानोता, ट्रांसपोर्ट नगर और अजमेरी गेट जैसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग