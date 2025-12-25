Good News For Jaipur: जनवरी से दौड़ेगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें नए रूट्स और डिपो की स्थिति

टोडी डिपो से संचालित होने वाली बसें मुख्य रूप से इन मार्गों को कवर करेंगी। रूट 9A: दादी का फाटक से अग्रवाल फार्म ।रूट 18: चौमूं पुलिया से कालवाड़ । रूट AC-2: गोविंदपुरा से महात्मा गांधी अस्पताल। रूट AC-3: टोडी मोड से द्वारकापुरी। रूट 1: भेरु खेजड़ा से गलता गेट। रूट 3A: छोटी चौपड़ से सांगानेर । जेसीटीएसएल ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हीरापुरा बस स्टैंड को नायला से सीधा जोड़ा है। यह नया रूट उन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो कानोता, ट्रांसपोर्ट नगर और अजमेरी गेट जैसे व्यस्त इलाकों से होकर गुजरते हैं।