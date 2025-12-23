Good News: 2000 करोड़ से गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, आज 1200 करोड़ आएंगे किसानों के खातों में…

किसानों के लिए अच्छी खबर! Image Source - Social Media
राजस्थान के नागौर जिले का मेड़ता सिटी आज किसान शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। मंगलवार 23 दिसंबर को मेड़ता के डांगावास में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अन्नदाताओं को करोड़ों रुपये की सौगातें देंगे। यह आयोजन राजस्थान सरकार के सफल कार्यकाल और किसान कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस भव्य सम्मेलन के दौरान प्रदेश के विकास और किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए बड़ी घोषणाओं और बजट का हस्तांतरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के जाल को और मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न राज्य परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में 1 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राहत पहुंचाई जाएगी। कृषि एवं उद्यानिकी के तहत 31 हजार 600 किसानों को 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं कृषि आदान.अनुदान के तहत फसल खराबे या अन्य नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपये का हस्तांतरण होगा। इसी प्रकार पशुपालन विकास के तहत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4.50 लाख दुग्ध उत्पादकों को 200 करोड़ रुपये की बोनस राशि मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सम्मेलन केवल किसान कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय विकास को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नागौर जिले के लिए 351 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले चुके राजस्थान राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी के अनुसार इस सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 25 से 30 हजार किसानों के जुटने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग