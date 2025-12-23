Good News: 2000 करोड़ से गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, आज 1200 करोड़ आएंगे किसानों के खातों में…

सम्मेलन में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राहत पहुंचाई जाएगी। कृषि एवं उद्यानिकी के तहत 31 हजार 600 किसानों को 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं कृषि आदान.अनुदान के तहत फसल खराबे या अन्य नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपये का हस्तांतरण होगा। इसी प्रकार पशुपालन विकास के तहत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4.50 लाख दुग्ध उत्पादकों को 200 करोड़ रुपये की बोनस राशि मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18,500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।