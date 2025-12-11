जयपुर का ‘सीक्रेट प्लान’, इन तीन सड़कों पर होगी तोड़फोड़, चौड़े होंगे रास्ते… जमीनों के दामों में उछाल संभव

इन तीनों परियोजनाओं का शिलान्यास राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर संभव है, जो विकास कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक बार ये सड़कें पूरी हो जाने के बाद, शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यातायात का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है, साथ ही रिंग रोड और बाहरी इलाकों से जुड़ना भी आसान हो जाएगा। ये परियोजनाएं न केवल आवागमन को तेज करेंगी, बल्कि शहर के सुनियोजित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।