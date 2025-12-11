जयपुर का ‘सीक्रेट प्लान’, इन तीन सड़कों पर होगी तोड़फोड़, चौड़े होंगे रास्ते… जमीनों के दामों में उछाल संभव

AI generated photo
Jaipur News: राजधानी जयपुर को एक सुगम और आधुनिक परिवहन ढांचा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, शहर में तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने की योजना है, जिनका उद्देश्य यातायात को सुव्यवस्थित करना और नागरिकों के लिए आवागमन को आसान बनाना है। इन तीनों परियोजनाओं पर कुल ₹38 करोड़ (38.18 करोड़ रुपये) से अधिक की लागत आएगी।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में, दाँतली रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) से टीआर मार्केट तक की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस सड़क पर 90 मीटर सेक्टर रोड के चौड़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10.28 करोड़ रुपये है। यह कार्य जयपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को सुधारेगा।
दूसरी प्रमुख परियोजना दाँतली ROB से रिंग रोड तक की सड़क के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण से संबंधित है। यह पहल रिंग रोड से बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इस कार्य के तहत 200 फीट सेक्टर रोड को भी शामिल किया जाएगा।इस सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण की लागत 12.45 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
तीसरी और सबसे बड़ी लागत वाली परियोजना जोन 14 के अंतर्गत आती है, जो शहर के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।टोंक रोड से फागी रोड तक की सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना में वाया तितरिया और पहाड़िया तक 200 फीट सड़क का निर्माण कार्य शामिल है। इस सड़क निर्माण कार्य की लागत 15.45 करोड़ रुपये है, जो तीनों परियोजनाओं में सबसे अधिक है।
इन तीनों परियोजनाओं का शिलान्यास राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर संभव है, जो विकास कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक बार ये सड़कें पूरी हो जाने के बाद, शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यातायात का दबाव काफी कम होने की उम्मीद है, साथ ही रिंग रोड और बाहरी इलाकों से जुड़ना भी आसान हो जाएगा। ये परियोजनाएं न केवल आवागमन को तेज करेंगी, बल्कि शहर के सुनियोजित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
