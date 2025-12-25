Justice In 5 Days: राजस्थान न्यायिक इतिहास का अनोखा फैसला, चोरी के आरोपी को मात्र 5 दिन में मिली सजा

इस त्वरित न्याय के पीछे स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी की भी बड़ी भूमिका रही। पुलिस ने न केवल आरोपी को समय रहते दबोचा, बल्कि कोर्ट के समक्ष आधुनिक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश किए। पुलिस ने पांच दिनों के भीतर ही सभी जरूरी गवाहों की गवाही पूरी करवाई और तकनीकी सबूतों की चैन को इतनी मजबूती से जोड़ा कि कोर्ट के लिए न्याय करना आसान हो गया। अदालत ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यदि इसी सक्रियता के साथ जांच और साक्ष्य पेश किए जाएं, तो न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।