Rajasthan Budget 2026 : एयरपोर्ट से लेकर AI लैब तक, जानें सीएम भजनलाल के गृह ज़िले भरतपुर के लिए ये 5 ‘गेम चेंजर’ घोषणाएं   

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। बजट 2026-27 में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भरतपुर के विकास को 'नई ऊंचाइयों' पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

कहने का मतलब ये, कि यदि ये घोषणाएं धरातल पर उतरती हैं तो भरतपुर अब केवल "बृज की गलियों" तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर और एआई (AI) लैब जैसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे।