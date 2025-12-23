Udaipur: अगले 10 दिन पीक पर रहेगा पर्यटन, क्रिसमस और न्यू ईयर पर होता है शानदार सेलिब्रेशन

Best Place For New Year And Christmas Celebration: लेकसिटी उदयपुर में आगामी दस से पंद्रह दिनों तक पर्यटन अपने चरम पर रहेगा। नए वर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 के अंतिम दिनों को यादगार बनाने के लिए देसी-विदेशी पर्यटकों की बड़ी आमद शुरू हो चुकी है। पर्यटन सीजन पूरे पीक पर पहुंच रहा है। इसका असर शहर की रौनक, होटल उद्योग और सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ से नजर आने लगा है।