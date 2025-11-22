उदयपुर में शाही शादी की धूम: अमेरिकी जोड़े की रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाई रौनक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी पहुंचे

अमेरिकन जोड़े की शादी रविवार को जग मंदिर में होगी, जबकि बारात शनिवार को बड़ी पाल से जगमंदिर पहुंचेगी। फेरे रविवार को होंगे। शादी में अमेरिका का फेमस डीजे ग्रुप और देश-विदेश के डांसर सहित कई कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। ये परफॉर्मेंस सिटी पैलेस के माणक चौक और जनाना महल में होगी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डीजे और संगीत निर्माता ब्लैक कॉफी भी अपना जलवा दिखाएंगे। लंगा और मंगणियार भी लोक गीतों से शादी को भव्य बनाएंगे।