Udaipur: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे उदयपुर, बीएन यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

उदयपुर। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को उदयपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि रक्षामंत्री सिंह शुक्रवार सुबह 11.20 बजे स्पेशल एयरक्राफ्ट से महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से भूपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी पहुंच कर 104वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्री दोपहर 2.10 बजे समोरबाग तथा इसके बाद 2.30 बजे सिटी पैलेस जाएंगे। सिंह 2.45 बजे सिटी पैलेस से प्रस्थान कर 3.15 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे तथा वहां से स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। स्थापना दिवस समारोह में उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्व राज सिंह मेवाड़ करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स संस्थान के 104 वें स्थापना दिवस की तैयारियों को गुरुवार को अंतिम रूप दिया गया। रक्षा मंत्री के आगमन लेकर एनएसजी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. एसएस सारंगदेवोत ने बताया कि प्रोटोकोल के अनुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। रक्षा मंत्री सर्वप्रथम संस्थान परिसर में महाराणा भूपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एनसीसी कैडेट्स की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह राठौड ने बताया कि रक्षा मंत्री एवं अन्य अतिथि प्रशासनिक भवन में फतह आर्ट गैलेरी का लोकार्पण करेंगे।
