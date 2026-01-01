उदयपुर को नए साल में मिलेंगी कई सुविधाएं, विकास को नई गति, शिक्षा-स्वास्थ्य होंगे और मजबूत, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया, शहर में प्रमुख स्थानों पर ई-चार्जिंग सिस्टम भी इसी साल लगाए जाएंगे। ये प्वाइंट शहर के आम लोगों के लिए होंगे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि शहर में सिटी बस स्टैंड पर विज्ञापन से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टेंडर जारी किया है। निगम के सभी वाहनों की ट्रैकिंग का काम भी इसी साल शुरू किया जाएगा। जीपीएस और कैमरों आदि से वाहनों की ट्रैकिंग की जाएगी।