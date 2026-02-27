27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में BJP नेता के घर चोरी: 6 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR, चोर जाते-जाते दे गए जोरदार चकमा

उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में बीजेपी एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कैलाश निमावत के घर चोरी के छह दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे, अलमारी की चाबी भी ले गए। बढ़ती वारदातों से कॉलोनी में दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Feb 27, 2026

Udaipur BJP Leader House Theft No FIR After 6 Days CCTV Shows Suspects Police Under Fire

BJP नेता के घर चोरी (फोटो-एआई)

उदयपुर: झीलों की नगरी में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबामाता थाना क्षेत्र की एकलव्य कॉलोनी में बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पुलिस की सीएलजी समिति के सदस्य कैलाश निमावत के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

घटना 21 फरवरी की रात की है। बीजेपी नेता कैलाश निमावत का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था, तभी चोरों ने फर्स्ट फ्लोर के कमरों को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध चोर बाइक पर रेकी करते और फिर घर में घुसते साफ नजर आ रहे हैं। चोरों ने ऊपर के कमरों से 3000 नकद और पूजा का सामान पार कर दिया।

6 दिन से बंद है कीमती गहनों वाली अलमारी

पीड़ित कैलाश निमावत ने बताया कि चोर जाते-जाते अलमारी की चाबी भी साथ ले गए। उस अलमारी में 20,000 नकद, सोने-चांदी के आभूषण, कीमती कैमरा और महंगी घड़ियां रखी हुई हैं। चाबी गायब होने के कारण परिवार पिछले 6 दिनों से अलमारी नहीं खोल पाया है। निमावत का कहना है कि पुलिस को मौके पर आकर जांच करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अभी तक अलमारी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है।

पुलिस का टालमटोल

हैरानी की बात यह है कि सत्ताधारी दल के नेता और खुद पुलिस की शांति समिति के सदस्य होने के बावजूद कैलाश निमावत को थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।

वहीं, दूसरी ओर अंबामाता थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ का कहना है कि हमें लिखित शिकायत और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। टीम को मौके पर भेजा गया था। जल्द ही एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। पीड़ित जब थाने आए थे, तब मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी।

बढ़ती वारदातों से कॉलोनी में दहशत

एकलव्य कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। सीसीटीवी में चोरों के चेहरे दिखने के बावजूद पुलिस की सुस्ती अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। अब देखना यह है कि खाकी अपनी साख बचाने के लिए कब तक एफआईआर दर्ज कर चोरों को सलाखों के पीछे भेजती है।

ये भी पढ़ें

Barmer Crude Oil Leak: राजस्थान में क्रूड ऑयल मिलने की क्या है सच्चाई? 4 दिन से बह रहा कच्चा तेल, यह रिसाव है या कोई बड़ा संकेत
बाड़मेर
Barmer Crude Oil

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में BJP नेता के घर चोरी: 6 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR, चोर जाते-जाते दे गए जोरदार चकमा

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Virosh Wedding: बहू रश्मिका को ‘देवरकोंडा फैमिली’ ने भेंट की खानदानी चूड़ियां, जानें ‘मंदाना फैमिली’ से दामाद विजय को क्या मिला गिफ्ट ?

Virosh wedding
उदयपुर

20 पंचायत समितियों में 13.83 लाख मतदाता, अंतिम सूची जारी

अंतिम सूची के अनुसार जिले में अब कुल 13 लाख 83 हजार 178 मतदाता हैं। इस प्रकार 9 हजार 426 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है।
उदयपुर

देश के जीआई प्रोडक्ट्स को मिलेगी वैश्विक पहचान

चार दिवसीय महोत्सव शनिवार तक चलेगा। इसकी थीम भारत के जी.आई का व्यवसायिक आकर्षण है।
उदयपुर

‘खून’ का सौदागर: तड़पते बेटे की सांसों का हुआ सौदा…पैसा लेकर फरार हुआ ठग तो रो पड़े बेबस पिता

Udaipur MB Hospital
उदयपुर

Rashmika-Vijay Wedding : उदयपुर में आज होगी विजय-रश्मिका की शाही शादी, शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

Udaipur today Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda royal wedding PM Modi sends congratulatory message
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.