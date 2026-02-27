उदयपुर में BJP नेता के घर चोरी: 6 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR, चोर जाते-जाते दे गए जोरदार चकमा

उदयपुर: झीलों की नगरी में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबामाता थाना क्षेत्र की एकलव्य कॉलोनी में बीजेपी एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पुलिस की सीएलजी समिति के सदस्य कैलाश निमावत के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।