Rajasthan: फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर गिरफ्तार, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

उदयपुर शहर के एक डॉक्टर से 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मीरा रोड मुंबई निवासी मेहबूब उस्मान अंसारी और राणानगर रतीबंदर पुरानी मुंबई पुणे हाइवे निवास संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 19, 2025

Vikram Bhatt co-producer and vendor arrested in Rs 30 crore fraud case

गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करती पुलिस टीम (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: शहर के नामी डॉक्टर अजय मुर्डिया से 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया, मामले में आरोपी मीरा रोड मुंबई निवासी मेहबूब उस्मान अंसारी और राणानगर रतीबंदर पुरानी मुंबई पुणे हाइवे निवास संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को गिरफ्तार किया।

जांच अधिकारी छगन पुरोहित ने बताया कि दोनों आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 23 नवंबर तक रिमांड पर भेजा गया। मामले में नामजद आरोपी विक्रम भट्ट, श्वेताम्बरी भट्ट, दिनेश कटारिया और अन्य की भूमिका के बारे में जांच की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी।

हर किसी को वेंडर बनाकर कराया भुगतान

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कलर करने वाले, ऑटो चलाने वाले को भी वेंडर बनाकर भारी रकम का भुगतान करना बताया। गिरफ्तार वेंडर संदीप का वेतन 60 हजार रुपए था, पर इंदिरा एंटरटेनमेंट से दो लाख रुपए तक भुगतान करवाया। संदीप खाते में 2 लाख रुपए आने पर अपने वेतन के अलावा के 1 लाख 40 हजार रुपए श्वेताम्बरी के खाते में ट्रांसफर करता था।

पुलिस ने मानी इस तरह की गड़बड़ी

मामले में डॉक्टर अजय मुर्डिया की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराए गए सबूतों की शुरुआती जांच में पुलिस ने धोखाधड़ी होना पाया है। बताया कि वेंडर के माध्यम से पेश बिल विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेताम्बरी, को-प्रोड्यूसर मेहबूब अंसारी और उदयपुर के दलाल दिनेश कटारिया की ओर से सत्यापित किए जाते थे। इसके बाद ही इंदिरा एंटरटेनमेंट के अकाउंट से भुगतान होता था, जिसमें गड़बड़ी हुई।

यह था पूरा मामला

इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से भूपालपुरा थाने में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उसकी पत्नी श्वेताम्भरी भट्ट, उदयपुर के दलाल दिनेश कटारिया, महेबूब अंसारी सहित 8 पर केस दर्ज कराया। फिल्म निर्माण को लेकर फर्जी तरीके से झूठे वेण्डर के नाम से बिल वाउचर बनाए।

डॉक्टर से भारी रकम निवेश करवा कर धोखाधड़ी की गई। मुख्य आरोपी की ओर से राशि अपने खातों में डलवाई गई। धोखे से तथाकथित वेंडरों से नकद राशि प्राप्तकर करोड़ों की धोखाधड़ी की गई।

Patrika National Book Fair: ‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ पर सत्र, ‘मीडिया के लिए विश्वसनीयता किसी चुनौती से कम नहीं’
जयपुर
Patrika National Book Fair

