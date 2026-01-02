2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री का नई शिक्षा नीति पर जोर; बोले- शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार

रक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और भविष्य की पीढ़ियों के निर्माण का सशक्त आधार है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

RajNath Singh

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो-पत्रिका)

उदयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सम्मान का सबसे बड़ा कोई हकदार है तो वह शिक्षक है, क्योंकि वह चरित्र निर्माण करता है। देश में अब तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के जनक भी शिक्षक रहे हैं। एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसी प्रतिष्ठा के कारण वर्तमान में 54 फीसदी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं। वे शुक्रवार को उदयपुर में विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

राजनाथ सिंह ने महाराणा भूपाल सिंह के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और साक्षरता बढ़ाने के प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के साथ परंपरागत ज्ञान तथा आधुनिक शिक्षा का संतुलित समन्वय है। नई शिक्षा नीति में विचारशील, संवेदनशील और चरित्रवान पीढ़ी तैयार करने का लक्ष्य है, जो समाज की समस्याओं का समाधान कर सके।

शिक्षा भविष्य की पीढ़ियों का सशक्त आधार

रक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और भविष्य की पीढ़ियों के निर्माण का सशक्त आधार है। इससे पूर्व दोपहर 12.15 बजे बीएन संस्थान परिसर पहुंचे रक्षा मंत्री को एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजनाथ सिंह ने भूपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।

अहंकार से दूर रहें विद्यार्थी

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से विभूषित होता है। जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए मन को अहंकार से मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे कभी अहंकार नहीं रखें। उन्होंने जीवन में संस्कारों और अनुशासन का महत्व बताया।

राजनेताओं पर विश्वसनीयता का संकट

उदयपुर में सैनिक स्कूल की स्वीकृति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं अभी वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि वादों और वास्तविकता में अंतर होने के कारण भारत के राजनेताओं पर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। कहीं न कहीं विश्वसनीयता की इस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat Sleeper Train: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान को मिल सकती है 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात
जयपुर
Vande Bharat Express

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजनाथ सिंह

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री का नई शिक्षा नीति पर जोर; बोले- शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झूठे चमत्कार का जाल: जमीन में गड़ा सोना निकालने का दावा कर तांत्रिक ने 60 लाख रुपए और 3 तोला सोना ठगा, गिरफ्तार

Udaipur News
उदयपुर

9 बच्चों की मां थी सीता, पति शैताननाथ ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों के बीच हुई थी मामूली कहासुनी

Udaipur Crime
उदयपुर

न्यू ईयर पर राजस्थान के दो युवकों की अहमदाबाद में दर्दनाक मौत, निर्माणाधीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिरे

Accident
उदयपुर

Udaipur: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे उदयपुर, बीएन यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

Defence Minister Rajnath Singh, Defence Minister Rajnath Singh in Udaipur, Defence Minister Rajnath Singh Udaipur visit, Defence Minister Rajnath Singh Rajasthan visit, Udaipur News, Rajasthan News, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इन उदयपुर, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर विजिट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान विजिट, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
उदयपुर

उदयपुर को नए साल में मिलेंगी कई सुविधाएं, विकास को नई गति, शिक्षा-स्वास्थ्य होंगे और मजबूत, कनेक्टिविटी होगी बेहतर

Udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.