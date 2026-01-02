उदयपुर पहुंचे रक्षा मंत्री का नई शिक्षा नीति पर जोर; बोले- शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार

उदयपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सम्मान का सबसे बड़ा कोई हकदार है तो वह शिक्षक है, क्योंकि वह चरित्र निर्माण करता है। देश में अब तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के जनक भी शिक्षक रहे हैं। एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसी प्रतिष्ठा के कारण वर्तमान में 54 फीसदी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं। वे शुक्रवार को उदयपुर में विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबल्स संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।